Antonella Clerici vuota il sacco: ecco perché non sposerà Vittorio Garrone, il suo nuovo compagno

Antonella Clerici condurrà Sei un mito su Rai Uno

E’ notizia di pochi giorni fa che la Rai ha annullato la messa in onda di Ti lascio una canzone di Antonella Clerici sostituendolo con un altro programma, Sei un mito. Si tratta di un format di quattro puntate dedicate sempre ai bambini e dovrebbe essere trasmesso il prossimo autunno piuttosto che aprile come si era precedentemente detto.

Ovviamente lo show sarà affidato ugualmente all’ex padrona di casa de La prova del cuoco. Quindi al momento la Clerici si sta dedicando alla figlia Maelle e al compagno Vittorio Garrone. E a proposito di quest’ultimo, sapete per quale motivo la professionista Rai non lo vuole sposare?

Perché non sposa il compagno Vittorio Garrone?

Un po’ di tempo fa Antonella Clerici è stata ospite a Domenica In, lo storico rotocalco festivo di Rai Uno. La padrona di casa Mara Venier le aveva chiesto se era vera la voce che circolava sul web, ovvero che a 60 anni si sarebbe risposata. A quel punto la diretta interessata ha chiarito tutto parlando del suo rapporto col petroliere Vittorio Garrone. In quell’occasione l’ex conduttrice de La prova del cuoco aveva detto che non era vero nulla, nessun matrimonio all’orizzonte.

I due si conoscono da circa tre anni e già convivono da parecchio tempo. Per la Clerici non è necessario mettersi la fede al dito. Ricordiamo che quest’ultima non ha voluto sposare nemmeno Eddy Martens, il padre di Maelle. A quanto pare Antonella è rimasta scottata dai precedenti matrimoni e per questo non vuole ricadere nello stesso errore.

La nuova vita di Antonella Clerici nell’alessandrino

Dopo anni nella caotica Roma, Antonella Clerici e la figlia Maelle da un paio di anni si sono trasferite ad Arquata Scrivia, un paese in provincia di Alessandria, in Piemonte. Ovviamente con loro c’è l’imprenditore Vittorio Garrone. La professionista Rai vive in una sorta di parco naturale circondata da boschi, cavalli e animali di ogni genere.

In quel luogo incantato si dedica alla scrittura e alla lettura, poi quando ha desiderio del caos prende un aereo e raggiunge Roma oppure la vicina Milano. Prima la figlia era abbastanza nervosa ora invece è più rilassata perché ha delle amichette e soprattutto il suo cavallo.