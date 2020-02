Uomini e Donne spoiler registrazione 20 febbraio: Carlo abbandonato dalle corteggiatrici

Ieri, giovedì 20 febbraio, è stata effettuata una nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne. La padrona di casa è partita da quello che è accaduto a Carlo e alle sue corteggiatrici.

La situazione ha preso una bruttissima piega dato che sia Cecilia sia Marianna hanno deciso di porre fine alla loro esperienza in trasmissione. Anche Daniele si è trovato ad affrontare un duro momento di confronto con una sua corteggiatrice. Andiamo a vedere tutti i dettagli spoilerati da Il Vicolo della news.

Anticipazioni 20 febbraio: lite tra Carlo e Cecilia

Il pubblico sta sentendo molto la mancanza del trono classico dato che sta andando in onda sempre quello over. Ad ogni modo, molto presto ci saranno delle belle novità stando a quelle che sono le anticipazioni. Nella registrazione di giovedì 20 febbraio di Uomini e Donne, Carlo ha avuto un acceso dibattito con Cecilia. La puntata è cominciata con la ragazza che ha raggiunto il tronista in camerino.

La ragazza è sembrata molto adirata con il suo interlocutore dato che non si sente mai difesa durante le varie puntate. Ad ogni modo, il dibattito si è protratto a lungo e la questione è rimasta in sospeso. Quando la linea è tornata allo studio, Cecilia si è resa protagonista di una scenata. La fanciulla ha lasciato la trasmissione dopo aver assistito all’esterna tra Carlo e una corteggiatrice nuova Ginevra.

Marianna va via da Uomini e Donne, Daniele litiga con Beatrice

I due sono sembrati parecchio complici e questo ha infastidito non poco la Zagarrigo. In questa occasione. le anticipazioni del 20 febbraio di Uomini e Donne ci svelano che Pietropoli l’ha rincorsa portandole anche un regalo per la nipote appena nata. La ragazza, però, non ne ha voluto sapere nulla. Successivamente, i occasione del ballo, il tronista ha deciso di prendere Ginevra e questo ha fatto innervosire Marianna.

Dopo non essere stata portata in esterna dal tronista e dopo l’ennesimo gesto verso un’altra persona, la protagonista è andata via e Carlo non ha battuto ciglio. Daniele invece, è uscito con Angelica e Beatrice. Con la prima tutto è andato per il meglio, mentre con la seconda la situazione è degenerata quando lei ha spiegato di non essere sicura di essere attratta da lui. Questo ha fatto perdere il controllo al tronista che ha dato luogo ad un monologo.