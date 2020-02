Barbara D’Urso, avete mai visto il suo camerino? Super lussuoso [FOTO]

Barbara D’Urso continua a macinare consensi e successi e ad essere la regina della rete Mediaset. Carmelita è seguitissima, e da anni, ormai, pare non avere rivali. Sono molte le curiosità che circolano sul suo conto, ma avete mai visto il suo lussuoso camerino?

Il camerino di Barbara D’Urso

La conduttrice di Live Non è La D’Urso è solita postare delle foto e dei filmati sul suo canale privato Instagram che la ritraggono nel suo lussuoso camerino. (Continua dopo la foto)

In realtà è un piccolo regno magico: bianco, arredato con cura, curato nei minimi particolari. (Continua dopo la foto)

Ormai è diventata la sua seconda casa, creato su misura per lei. (Continua dopo la foto)

Barbara D’Urso canta Morgan dal suo camerino

Ed è proprio dal suo camerino che la conduttrice ha voluto registrare un video in cui canta il testo modificato della canzone Sincero di Morgan e Bugo. La Carmelita nazionale è entrata a gamba tesa nella querelle mediatica che da settimane sta tenendo banco, ospitando il musicista che ha scatenato il terremoto sul palco dell’Ariston, dandogli la possibilità di spiegare le sue ragioni e il perché di tutto quello che è accaduto al Festival di Sanremo. Barbara ha registrato un breve video che ha fatto boom di visualizzazioni e di commenti. (Continua dopo il video)

Carmelita è single?

Ultimamente Barbara D’Urso è stata al centro di svariati gossip che hanno avuto ad oggetto la sua vita sentimentale. In molti le hanno attribuito flirt e nuovi amori, ultimo (presunto) con l’ex concorrente del Grande Fratello e ex Isolano Filippo Nardi. Un pettegolezzo che però non è mai stato confermato dalla diretta interessata la quale ha parlato di semplice amicizia.

In realtà, dopo la fine burrascosa del suo matrimonio con il ballerino Michele Acanfora, sulla sua vita sentimentale è calato (per sua volontà) il sipario. La presentatrice è ben attenta a mantenere (per quel che possibile vista la sua notorietà) la privacy e fa di tutto per non alimentare chiacchiericci inutili.