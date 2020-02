U&D anticipazioni trono classico: Sara becca Gaetano in albergo con un’altra donna

Le anticipazioni dell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne sono davvero esilaranti. Tra gli argomenti degni di nota vi è, sicuramente, la segnalazione che in questi giorni Gianni ha ricevuto su Gaetano.

Contrariamente a quanto accade di solito, la Shaimi è stata informata in anticipo di quanto stesse combinando il suo corteggiatore, sta di fatto che la redazione l’ha condotta direttamente sul luogo del misfatto. Il sito Il Vicolo della news ha fornito una dettagliata ricostruzione dei fatti.

Spoiler trono classico: la segnalazione su Gaetano

Stando a quanto emerso sul web, sembra proprio che Sara abbia colto sul fatto il suo corteggiatore Gaetano. Le anticipazioni delle riprese del 20 febbraio del trono classico, infatti, rivelano che Gianni ha ricevuto una pesante segnalazione su Gaetano. Nel caso specifico, il ragazzo sembrerebbe essere stato avvistato in un albergo con un’altra donna. A quel punto, Sara ha deciso di farsi accompagnare direttamente presso tale struttura.

Una volta raggiunto il posto, la tronista ha incontrato il corteggiatore e la presunta amante. Entrambi hanno negato che tra loro ci fosse una storia ed hanno provato a far credere che stessero lì solo per parlare di lavoro. La ragazza, infatti, sembrerebbe essere fidanzata. Nel momento in cui la Shaimi le ha chiesto dove fosse il suo compagno, la persona in questione ha risposto che si trovasse in Cina.

Anticipazioni Uomini e Donne: Sonny si dichiara, Giuseppe ritorna

Insomma, la questione è sembrata alquanto spinosa, specie perché è alquanto strano che due persone decidano di parlare di lavoro alle ore 22.00 all’interno di una stanza di un hotel. Per tale ragione, la tronista ha deciso, senza un minimo dubbio, di eliminare il corteggiatore. Sonny, invece, si è dichiarato per Sara ribadendo di non essere affatto attratto da Giovanna.

Le anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne rivelano che è tornato anche Giuseppe, che nella precedente puntata era andato via. La tronista, inoltre ha avuto una discussione con Matteo durante un’esterna in casona. I due protagonisti, però, hanno avuto modo di chiarire durante la puntata, sta di fatto che hanno anche ballato insieme.