‘Così sei illegale…’: Raffaella Fico esagerata, la scollatura non contiene le sue grazie [FOTO]

L’ex di Mario Balotelli super sexy sui social

Raffaella Fico ha ottenuto popolarità grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello. Nel corso degli anni, la show girl ha fatto molto parlare di se per la relazione avuta con Mario Balotelli, con il quale ha avuto anche una splendida bambina.

Ma dagli esordi ai giorni nostri l’ex gieffina dal punto di vista fisico è molto cambiata. Infatti, si è sottoposta a numerosi ritocchini. In particolar modo, il suo seno e le sue labbra sono cresciute enormemente e non perde mai occasione per mettersi in mostra.

Raffaella Fico manda in delirio i suoi follower

Senza dubbio Raffaella Fico è una bellissima ragazza. La giovane mostra un fisico mozzafiato e delle labbra carnose. Eppure, negli ultimi anni, anche lei come tante sue colleghe si è rivolta ad un chirurgo estetico per dare volume alle sue forme. Infatti, dagli scatti da lei postati sui social è del tutto evidente il suo cambiamento fisico.

Le sue labbra sono lievitate inspiegabilmente, il décolleté è aumentato e il viso sembra più tirato. E proprio in una delle sue ultime foto, la modella ha mandato in crisi i suoi seguaci. (Continua dopo il post)

Raffaella Fico si è lasciata andare ad un momento di relax sul suo divano di casa. Nulla di strano se quel maglioncino attillato e dalla profonda scollatura, non avrebbe messo in evidenza il suo prosperoso seno. Il pubblico maschile non ha potuto fare a meno di notare le sue grazie lasciandole così numerosi commenti.

Le critiche alla modella

L’ex concorrente del Grande Fratello non ha mai nascosto di essersi rivolta ai chirurghi estetici. Raffaella Fico, infatti, ha preferito migliorare alcuni suoi tratti. Nonostante abbia dichiarato di non voler esagerare con i ritocchini, per molti suoi fan la giovane si è trasformata.

Ai suoi esordi in tv, era già bellissima e la decisione di volersi sottoporre a numerosi trattamenti non è piaciuta a tutti. Secondo alcuni, le sue labbra sono diventate due canotti visto soprattutto il suo viso piccolo e delicato.