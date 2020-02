Eva Henger, nuovo attacco contro Lucas e Mercedesz: “È vietato vedermi”

Continua la diatriba tra tra Eva Henger, sua figlia Mercedesz e il suo compagno Lucas Peracchi. Nel corso di un’intervista con Novella 2000, l’ex attrice di film per adulti ha spiegato che le cose non si sono affatto risolte in famiglia.

Dopo l’incontro a Live non è la D’Urso e l’abbraccio che si sono scambiate mamma e figlia, sembra che la pace non sia stata sancita. La donna ha, infatti, rivelato che alla giovane è vietato vedere sua madre. Ecco cosa è successo.

Le dichiarazioni di Eva Henger

Sembrava che in casa Henger Peracchi si fosse raggiunto un accordo, ma le parole di Eva contro Mercedesz e Lucas hanno dipinto un quadro completamente diverso. Durante un’intervista, la moglie di Massimiliano Caroletti ha detto che il compago della figlia continua ad impedirle di vedere sua madre. Secondo il punto di vista della protagonista dell’intervista, Mercedesz sarebbe completamente succube del suo fidanzato.

La Henger senior, inoltre, ha aggiunto che, dopo tutto quello che è accaduto nel programma di Barbara D’Urso, sarebbe dovuto essere l’ex tronista di Uomini e Donne a fare un passo nei suoi confronti. Lei, infatti, si mostrò disposta a mettere da parte tutti i dissapori per il bene di tutta l’unità familiare. Questo, però, non è mai avvenuto generando un forte scompiglio tra tutti i membri.

Il silenzio assordante di Lucas e Mercedesz

Le parole di Eva Henger contro Lucas e Mercedesz, dunque, sono state ancora una volta dure e perentorie. Nel frattempo, però, la coppia felice continua a vivere la convivenza in modo sereno e pacifico. Andando sui loro rispettivi profili social sembra che tra loro regni tanta armonia e tanto amore.

Contrariamente a quanto accade di solito, in questa circostanza, la coppia ha deciso di non proferire minimamente parola in seguito alle dichiarazioni dell’ex protagonista dei film a luci rosse. Sui loro profili Instagram ci sono solo contenuti volti ad evidenziare il modo in cui trascorrono le giornate assieme tra palestra, casa e impegni vari. Non ci resta che attendere per scoprire se decideranno di tornare sull’argomento chiarendo la loro versione dei fatti.