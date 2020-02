GF VIP: Francesco Sarcina entra in casa per scontrarsi con Clizia e Paolo? Lo scoop

Le prossime puntate del GF VIP potrebbero assumere una connotazione parecchio trash dato che Francesco Sarcina sembrerebbe intenzionato ad avere un confronto con Clizia e Paolo.

Il cantante de Le Vibrazioni sembrerebbe non aver affatto gradito il comportamento della sua ex moglie all’interno del reality show, ragion per cui pare abbia sentito il bisogno di intervenire in qualche modo. Tale scoop è stato lanciato dal settimanale Oggi.

Sarcina vorrebbe entrare al GF VIP

Sull’ultimo numero di Oggi, settimanale in edicola ogni giovedì, c’è un pettegolezzo molto interessante inerente il reality più seguito di sempre. Stando a quanto emerso, infatti, sembra che si stia per concretizzare l’ipotesi di un confronto tra Sarcina, Clizia e Paolo all’interno della casa del GF VIP. La donna si è molto avvicinata al figlio di Paolo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, facendo storcere il naso a parecchie persone.

Tra questi, ci sarebbe anche il suo ex marito. Nonostante il loro matrimonio sia volto al termine da un po’ di tempo, pare che tra i due ci siano ancora dei vecchi rancori irrisolti. Questo, dunque, avrebbe spinto il cantante ad infastidirsi notevolmente. La domanda che molti si stanno chiedendo, però, è: cosa vorrà mai dire l’artista alla sua ex moglie e al suo nuovo flirt?

Clizia e Paolo sereni e ignari di tutto

Per adesso, è bene chiarire che non c’è alcuna conferma da parte della produzione del reality show circa questo ipotetico incontro. Sicuramente, si tratterebbe di un momento epico per il programma, che i telespettatori seguirebbero con grande attenzione. Ad ogni modo, prima di avere conferma dell’ingresso di Sanrcina in casa, tra Clizia e Paolo sembra essere tornato il sereno nella casa del GF VIP.

Dopo un po’ di ripensamenti e dissapori, avuti in seguito all’ingresso dei genitori del concorrente, l’Incorvaia è tornata sui suoi passi. Adesso sembra pronta a viversi questa avventura con il giovane. Ricordiamo, infatti, che la donna è stata tormentata dai dubbi, in quanto credeva che tra lei e Paolo non ci potesse essere nulla di più a causa delle aspettative e dei trascorsi troppo differenti. Non ci resta che attendere per vedere cosa accadrà.