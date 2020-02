Striscia la Notizia, la fine di Fabio e Mingo. Arriva l’appello di De Nunzio: ‘Aiutatemi, ecco come vivo oggi’

Che fine hanno fatto Fabio e Mingo?

Manca ancora una settimana e cambierà ancora una volta la conduzione di Striscia la Notizia. Infatti nella prima settimana di marzo 2020 al post di Ficarra e Picone ci saranno Gerry Scotti e Francesca Manzini.

L’imitatrice rimarrà dietro il bancone solo per sei puntate cedendo il posto a Michelle Hunziker. Chi guarda il tg satirico da 32 stagioni ricorderà di certo gli inviati Fabio e Mingo che insieme smascheravano furbetti e truffatori.

I due professionisti hanno collaborato col programma di Antonio Ricci per ben 18 anni, ma diverso tempo fa vennero allontanati a causa di una brutta vicenda giudiziaria. Mingo avrebbe ricevuto una somma di denaro per alcuni servizi di avvenimenti del tutto inventati e mai successi. Naturalmente tale segnalazione ha fatto si di essere stati cacciati da Striscia e vennero chiamati a processo.

Fabio chiede il reintegro a Striscia la Notizia

Ma che fine hanno fatto gli ex inviati di Striscia la Notizia? Stando alle ultime informazioni, Mingo e la moglie Corinne, che sono proprietari di una società di produzione televisiva, rischiano il rinvio a giudizio. Infatti la coppia è ritenuta responsabile dei servizi tarocchi portati al tg satirico di Canale 5. Mentre Fabio, nonostante non c’entri nulla con tale vicenda, si trova in una situazione molto precaria.

Purtroppo l’uomo è disoccupato, quindi da tempo chiede ad Antonio Ricci di essere reintegrato. Addirittura De Nunzio voleva essere un inquilino del Grande Fratello o un naufrago dell’Isola dei Famosi. Dopo il processo l’ex collega di Mingo diceva di non vedere l’ora di riabbracciare il padron di Striscia, considerandolo suo padre televisivo.

L’appello di Fabio De Nunzio

Dalle affermazioni vennero fatte un po’ di tempo fa e ancora per Fabio De Nunzio non è successo nulla. Successivamente l’ex inviato di Striscia la Notizia ha fatto un nuovo appello ad un noto periodico di gossip. In pratica l’uomo ha chiesto aiuto ad Antonio Ricci di farlo tornare nuovamente sul piccolo schermo.

Ricordando di essere stato diciotto anni nel tg satirico di Canale 5 e trovarsi fuori senza alcuna colpa gli pesa moltissimo. Fabio sta attraversando un periodo disastroso e difficile creandogli anche dei momenti di depressione.