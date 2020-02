‘Aggressioni, minacce ed insulti…’: Mara Venier nella bufera, scatta la denuncia a poche ore da Domenica In

Quello che colpisce nel post è il fatto che Clemenzi faccia riferimento non solo alla conduttrice di Domenica In, ma anche ad altri personaggi della stessa azienda. Da tempo gira voce che i collaboratori Rai subiscono delle pressioni psicologiche, creando così un clima tutt’altro che tranquillo dietro le quinte.

Mara Venier smentisce ogni accusa

L’ispettore Rai ha concluso il suo post augurando che ben presto si possano prendere tutte le dovute accortezze sul caso e che certi determinati comportamenti non accadano più. Mara Venier, dal canto suo, contattata da ‘Affari Italiani‘, ha subito smentito ogni accusa.

La conduttrice televisiva dice che si è già rivolta ai suoi avvocati dichiarandosi estranea ai fatti. Un periodo non molto semplice per la Zia più amata d’italia che si ritrova coinvolta in un polverone mediatico e destinato a non calmarsi.

Intanto, oggi, domenica 23 febbraio 2020, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In e dopo aver intervistato la sorella di Morgan, si continuerà a parlare dello scandalo che ha coinvolto Morgan e Bugo al Festival di Sanremo. Ovviamente, però, in tanti si aspettano anche un chiarimento su questa delicata faccenda che sta facendo preoccupare non poco i suoi telespettatori. Non resta altro che aspettare.