Il Segreto trame Spagna: Raimundo scappa da Eulalia, ma inciampa e perde i sensi

Le trame delle puntate che presto andranno in onda in Spagna de Il Segreto sono notevolmente intriganti. Al centro dell’attenzione ci sarà sicuramente Raimundo. Quest’ultimo, scoprirà che la perfida Eulalia è tornata a Puente Viejo per vendicarsi di sua nipote Francisca.

Stando a quanto emerso dalle anticipazioni, la donna terrà in ostaggio Francisca e proverà a sbarazzarsi anche del suo amato. A tale scopo, gli metterà alle calcagna i suoi scagnozzi. L’Ulloa si darà alla fuga, ma rimarrà vittima di un brutto incidente.

Trame Spagna: Eulalia sulle tracce di Raimundo

Ricche di pathos le trame delle puntate in onda in Spagna del Il Segreto. Nel caso specifico, vedremo che la Montenegro sarà imprigionata da sua zia Eulalia. Quest’ultima, tornerà in paese per vendicarsi della nipote, la quale in passato l’ha fatta rinchiudere in manicomio. Nonostante siano passati molti anni, la perfida protagonista non avrà affatto dimenticato gli abusi e le sofferenze subite. Proprio per tale ragione, appena ne avrà la possibilità si vendicherà della dark lady.

Raimiundo, nel frattempo, sarà alla ricerca disperata della sua amata, ma tali indagini verranno interrotte proprio da Eulalia. Quest’ultima, una volta scoperta della presenza dell’uomo a Puente Viejo metterà i suoi scagnozzi sulle sue tracce in modo da poterlo rapire e torturare.

Anticipazioni Il Segreto: Ulloa rapito

Secondo le trame provenienti dalla Spagna de Il Segreto, però, vedremo che Raimundo riuscirà ad intercettare le sue intenzioni e deciderà di mettersi in fuga. Il protagonista cercherà in tutti i modi di non farsi trovare dagli uomini della zia della Montenegro. Tuttavia, nel corso della fuga, l’Ulloa inciamperà e cadrà per terra perdendo completamente i sensi. Al suo risveglio riconoscerà la sagoma di un uomo il quale subito lo riconoscerà e lo rapirà.

Eulalia, non avendo più notizie dell’uomo sarà spinta a credere che sia morto. Ma sarà davvero questa la verità? Per il momento, non ci sono informazioni in merito a quale sia l’identità della persona misteriosa che ha rapito il compagno di Francisca. Anche quest’ultima, inoltre, continuerà a non avere notizie del suo uomo e sarà profondamente in ansia per lui.