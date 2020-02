Ornella Muti nuda nel letto, la figlia Naike Rivelli la mostra su Instagram [VIDEO]

Naike Rivelli mostra la madre nuda sul letto

Naike Rivelli è tornata a far parlare di sé per la sua ultima provocazione in ordine di tempo, che attraverso il suo account Instagram ha postato una clip molto particolare. Nello specifico la 45enne ha fatto vedere la madre Ornella Muti, splendida nonostante le 64 primavere, nuda nel suo letto.

Nello specifico ha incaricato il loro hair e make up artist ad andare a svegliare di primo mattino la nota attrice. Documentando il tutto col cellulare, aprendo la camera da letto l’ha trovata ancora dormente. Appena si è accorta della presenza del truccatore la Muti si è coperta col piumone. (Continua dopo il video)

La figlia di Ornella Muti contro i politici: la maschera da maiale su IG

Qualche ora prima Naike Rivelli aveva lanciato altre provocazioni social mostrandosi sul suo account IG, seguito da oltre 255 mila follower, vestita da maialina. Visto il periodo carnevalesco la 45enne ha voluto lanciare delle accuse ai politici di tutto il mondo. Negli scatti e clip condivisi sul social network, la figlia di Ornella Muti si fa vedere a quattro zampe su un letto, con al viso una maschera da maiale.

Ma l’attenzione dei seguaci si è concentrata sulla mise della donna, ovvero lingerie e tacchi a spillo rosa. E’ possibile distinguere che si tratti della Rivelli grazia all’inconfondibile tatuaggio del serpente sul braccio. In uno dei filmati la modella ha tolto pure le mutandine e, grazie all’animazione del video, sembra danzare al suono di una versione modificata di ‘Bella ciao’. (Continua dopo il video)

La numerose provocazioni social di Naike Rivelli

Chi la segue su Instagram sa perfettamente che non è la prima volta che Naike Rivelli fa delle provocazioni del genere. Spesso la 45enne fa eco con i suoi pensieri e convinzioni mostrandosi sul social con abiti succinti ma anche priva di biancheria intima.

Ad esempio qualche mese fa la figlia di Ornella Muti aveva protestato contro lo sfruttamento degli animali che vengono uccisi per realizzare pellicce o accessori. Ad esempio la modella se la era presa con Heather Parisi che a Live Non è la D’Urso si era presentata con una borsetta di pelle di coccodrillo bianco.