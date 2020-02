Uomini e Donne, Marianna fa delle confessioni inaspettate: “Di Carlo mi spaventa…”

Poco prima dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, la corteggiatrice Marianna Vertola ha rilasciato un’intervista al Magazine del talk show. Nel corso di tale dibattito, la ragazza ha svelato cosa prova realmente per Carlo, quali sono le sue paure e cosa pensa di Cecilia Zagarrigo.

Inutile dire che le dichiarazioni fatte dalla ragazza sono state molto forti, specie per quanto riguarda la sua rivale in amore. Ad ogni modo, di grande interesse sono state anche le parole spese per il tronista.

Le confessioni di Marianna su Carlo

La corteggiatrice di Carlo, Marianna, ha spiegato a Uomini e Donne Magazine di essere molto felice dell’esperienza vissuta fino a questo momento. Il percorso, nonostante gli alti e bassi (ricordiamo che nella registrazione del 20 febbraio la Vertola ha lasciato il programma) si reputa abbastanza soddisfatta. Con il passare del tempo ha imparato a capire come possa essere fatto il tronista e non lo reputa affatto un uomo arrogante e scontroso.

Proprio per tale ragione, si è legata a lui sempre di più, al punto da arrivare a dichiarare di essere disposta a lasciare la trasmissione al suo fianco in qualunque momento. L’unica sua paura risiede nel fatto che Carlo sembra essere molto attratto dalle belle donne. Questo dato di fatto l’impaurisce dato che teme che possa essere un donnaiolo.

La Vertola contro Cecilia di Uomini e Donne

In effetti, considerando come sono andate le cose nell’ultima ripresa del trono over, la ragazza è rimasta molto male dei passi che il tronista ha fatto nei confronti di una persona appena arrivata. Ad ogni modo, nel corso dell’intervista con il settimanale del programma, Marianna ha espresso anche parole poco carine nei confronti di Cecilia. A suo avviso, infatti, la ragazza è completamente costruita.

Anche quando ha manifestato la volontà di andare via, in realtà non sarebbe altro che una scena recitata per far parlare un po’ di sé. Stando a quanto emerso, dunque, per Marianna la Zagarrigo non sarebbe realmente interessata al tronista. Infine, la protagonista dell’intervista ha detto di essere una ragazza semplice, dai valori comuni smentendo categoricamente le etichette che la dipingono come una femme fatale.