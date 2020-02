“Ti si vede il capez*olo…”: Elisabetta Canalis in giro senza reggiseno, si sposta la giacca e si vede tutto [FOTO]

Elisabetta Canalis torna in Italia per la Fashion Week di Milano

Qualche settimana fa Elisabetta Canalis era tornata in Italia per assistere alla Fashion Week di Milano. Il periodo in questione coincideva con il 40esimo compleanno dell’ex collega ed amica Maddalena Corvaglia che non l’ha invitata alla sua festa.

Ora a distanza di tempo la cosa si è ripetuta, infatti l’ex velina di Striscia la Notizia ha lasciato Los Angeles per partecipare nuovamente alla settimana della moda che si sta svolgendo nel capoluogo lombardo. Nelle prime file delle sfilate è possibile incontrare la fashion blogger Chiara Ferragni, ma anche Cristina Parodi, Giulia Michelin e Melissa Satta e appunto la Canalis. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa le è accaduto.

L’ex velina di Striscia la Notizia esce di seno alla MFW

E proprio l’ex velina di Striscia la Notizia è stata vittima di un piccolo incidente piccante. Raggiunto il luogo dove si svolge la Fashion Week, Elisabetta Canalis ha scelto una mise firmata da Max Mara. L’attrice sarda ha attirato l’attenzione di tutti i presenti grazie alla giacca senza bottoni e il body super trasparente.

Infatti non indossando reggiseno è ben visibile il décolleté con tanto di cape**oli in bella mostra. Un particolare che non è per niente passato inosservato perché per via del vento ha sollevato il capo d’abbigliamento. (Continua dopo il post)

Incidente bollente per Elisabetta Canalis: la reazione dei fan

Anche se Elisabetta Canalis ha fatto di tutto per evitare l’incidente bollente non è riuscita a trattenere la giacca e far vedere i suoi seni nudi. Colpa dell’agente atmosferico oppure a causa di un suo brusco movimento. Con molta probabilità l’ex velina di Striscia la Notizia ha cercato di dileguarsi per evitare l’incontro con i paparazzi che nella fashion Week di Milano erano ovunque.

Ovviamente l’uscita di seno della soubrette sarda è piaciuta moltissimo a tutti coloro che la seguono da tempo e lo scatto in questione è diventato immediatamente virale collezionando tantissimi likes e soprattutto commenti positivi.