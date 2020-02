Scandalo a Uomini e Donne: ‘li ho beccati in albergo a letto insieme’. La dama sotto choc, che vergogna!

Nuovo scandalo a Uomini e Donne

Il 20 febbraio 2020 si è registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni circolate dal web è accaduto davvero di tutto. Gli spoiler, però, si sono concentrati principalmente su il trono di Sara Shaimi.

Il motivo? Uno dei suoi corteggiatori è stato protagonista di una clamorosa segnalazione che gli è costata l’eliminazione immediata. Ma vediamo nei dettagli cosa è accaduto.

Sara Shaimi becca il suo corteggiatore in camera con una ragazza

Una puntata davvero clamorosa quella del Trono Classico di Uomini e Donne. Protagonista assoluto è stato Gaetano, corteggiatore di Sara. A Gianni Sperti, infatti, è giunta una segnalazione secondo cui il ragazzo si trovava in albergo con una giovane. Una segnalazione che l’opinionista ha subito comunicato alla redazione e alla stessa tronista che in pochi minuti si è recata sotto l’albergo in questione.

La Shaimi arrivata a destinazione chiama il suo pretendente chiedendogli di scendere giù. Il corteggiatore scenderà solo dopo 30 minuti e, alla scoperta della segnalazione, non nega l’incontro misterioso. Sostiene, però, che la ragazza in camera con lui sia solo un’amica e che il fidanzato è in giro per fare compere. (Continua dopo la foto)

Quando va in onda il trono classico?

Il vero e proprio colpo di scena arriverà nel momento in cui Sara salirà nella stanza di Gaetano e scoprirà che in camera c’è un letto matrimoniale e non due singoli. La ragazza in compagnia del corteggiatore le dice che il suo fidanzato si trova in Cina e non in centro, come lui ha dichiarato in precedenza. Tra la tronista e il suo pretendente scoppia una vera e propria lite e non credendo alle sue parole lo elimina immediatamente.

Intanto, in molti adesso si chiedono quando vedranno la scena in televisione. Da alcuni giorni, sul web è spuntata una notizia che infatti non ha fatto piacere ai fan del trono classico. Visti gli ascolti del trono over, la conduttrice di Uomini e Donne ha deciso di sospendere almeno per il momento il percorso dei giovani e per ora non resta altro che aspettare…