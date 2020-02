Abusa di una bimba di 7 anni in un bagno: condannato pedofilo

Abusa di una bimba di 7 anni in un bagno: Anthony Sampieri rimarrà in carcere a vita dopo aver compiuto questo gesto orribile.

Abusa di una bimba di 7 anni: pedofilo in manette

Sidney è il nome della piccola che ha dovuto subire abusi e soprusi di un pedofilo. Quest’ultimo, dopo averla rapita si è rinchiuso in bagno con lei. Abusa della bimba di 7 anni senza ritegno e senza pensarci su.

La piccola di trovava con sua madre nella scuola di danza e stava aspettando che la sorellina finisse la sua lezione. L’esigenza di andare in bagno l’ha portata a tornare dentro. Tuttavia in bagno ha trovato l’uomo intento a guardare dei video porno. Il 57enne, alla vista della piccola l’ha stordita con un pugno. Dunque l’ha legata con una corda, alle mani e al collo, e ha abusato di lei per 40 minuti.

La madre della piccola ha dato immediatamente l’allarme quando non ha visto più la piccola rientrare dallo studio di danza dove l’aveva accompagnata. Grazie all’aiuto di un meccanico ha iniziato a cercarla per mari e monti, trovandola proprio in bagno La scena che i due hanno avuto davanti era raccapricciante.

L’uomo trovato ancora nell’atto sessuale

Sconvolgente la scena dell’uomo che abusa di una bimba di 7 anni. La madre e il meccanico hanno trovato infatti l’uomo con le braghe abbassate e coperto di sangue. Il Daily Star racconta che il meccanico con l’aiuto di un altro uomo ha tramortito il pedofilo. Intanto la polizia è stata allertata immediatamente e ha preso in custodia l’uomo di 57 anni. La violenza shock è avvenuta in un sobborgo di Sidney.

La decisione del giudice sul pedofilo

Condotto dinanzi al giudice il pedofilo si è detto dispiaciuto, dichiarando di aver fatto quel gesto a causa dei suoi problemi di tossicodipendenza. Ha spiegato infatti che nel bagno in cui è stato trovato stava consumando delle droghe che lo hanno eccitato. Pur essendosi detto pentito, il giudice non ha voluto sentire ragioni e lo ha condannato al carcere a vita.

L’uomo è infatti abituato a fare ciò. Già qualche anno fa ha stuprato una donna ed è stato accusato spesso di telefonate esplicite. Per tale ragione, il giudice Paul Conlon ha detto di non aver notato alcuna empatia o redenzione da parte del pedofilo. A causa dei suoi gesti disumani e senza ritegno ha deciso dunque di condannarlo definitivamente. Per la bimba ha poi detto: “Si può solo immaginare la confusione e l’accresciuto stato di paura in cui si è trovata mentre la sottoponeva ad abusi sessuali del tipo più orribile e degradante“.