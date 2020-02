Francesco Sarcina entra nella casa del Grande Fratello Vip, confronto con Clizia Incorvaia

Francesco Sarcina vorrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip per parlare con la sua ex Clizia Incorvaia?

Francesco Sarcina entra nella casa del Grande Fratello vip per chiedere un confronto con Clizia Incorvaia. Sarebbero queste le indiscrezioni, secondo Alberto Dandolo. Il leader delle Vibrazioni. infatti lui non sarebbe d’accordo nel film nel flirt tra Clizia e Paolo Ciavarro.

Infatti, lui vorrebbe confrontarsi con la sua ex perché secondo quanto emerge su MagazineOggi, in realtà non è proprio bello vedere la sua ex compagna con un altro in televisione davanti a tutta l’Italia.

Inoltre, vorrebbe anche confrontarsi con lei per cercare di ricomporre la famiglia e tornare insieme visto che hanno una bambina di 4 anni. Per ora non si sa se è vera questa notizia, ma quello che è certo è che probabilmente nel corso della prossima puntata del Grande Fratello potrebbe arrivare il leader delle Vibrazioni.

Francesco Sarcina e la fine della storia con Clizia

Francesco Sarcina ha avuto una storia importante con Clizia tanto che i due hanno una bambina che adesso ha 4 anni. La loro relazione era finita ma secondo i bene informati, il cantante sarebbe ancora molto legato a lei.

Infatti, non ha gradito il flirt con Paolo Ciavarro e vorrebbe parlarne. Quando è stato intervistato sulla sua vita privata, sia adesso che che in passato, non ha mai detto molto di quello che gli accadeva.

Il leader de Le Vibrazioni, ha detto piuttosto che è single ma di altro, non ha voluto parlare. Non si sa, quindi se effettivamente andrà all’interno della casa più spiata d’Italia oppure no. Quello che è certo è che la storia tra Clizia e Paolo continua a vele spiegate sotto i riflettori.

L’inizio della storia tra il cantante e Clizia

La storia tra Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia è finita oramai da diverso tempo. I due si erano conosciuti praticamente per caso, in quanto in quel periodo lei lavorava da Piero Chiambretti. Lui aveva recuperato quasi subito il suo numero di cellulare.

Nonostante però le cose belle e brutte del rapporto, adesso hanno una bambina bellissima che amano entrambi. Qualora dovessero esserci delle basi, probabilmente due potrebbero anche tornare insieme.

Per adesso però di certo non se ne parla proprio, perché lei piuttosto è una famosa per il suo rapporto con Paolo Ciavarro all’interno della casa in cui si sono fatti riprendere anche in atteggiamenti molto intimi.