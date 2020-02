Nina Moric assume l’investigatore Ezio Denti che effettuerà indagini su Luigi Mario Favoloso

Nina Moric contro l’ex compagno Luigi Mario Favoloso: assumerà un investigatore privato

Nina Moric continua ancora la sua battaglia nei confronti dell’ex compagno Luigi Mario Favoloso. Infatti, sostiene che lui sia stato molto violento nei suoi confronti e anche nei confronti di suo figlio Carlos.

L’ex moglie di Fabrizio Corona, vuole assumere l’investigatore criminologo Ezio Denti e svolgere gli accertamenti sul suo ex compagno Favoloso.

Infatti l’ex modella vuole cercare di raccogliere prove per tutelare la sua persona e anche i suoi cari. La storia tra i due è finita nel peggior modo possibile e adesso lei, su Fanpage e su una storia su Instagram ha annunciato che si vuole muovere per vie legali e anche attraverso l’aiuto di un investigatore privato.

Nina Moric e la fine della storia con Favoloso

L’investigatore privato Ezio Denti, già diverse volte aveva partecipato alla trasmissione di Barbara D’Urso e aveva anche sottoposto Nina Moric al test della macchina della verità. In pratica, oltre a essere un consulente nei processi per omicidio come quello di Yara Gambirasio, adesso si occuperà anche di risolvere questa storia personale della modella, ex compagna di Fabrizio Corona.

Vuole raccogliere tutte le informazioni possibili per essere aiutata a dimostrare le violenze che lei e suo figlio hanno subito da quest’uomo. E’ necessario, secondo la bella Nina, andare ad acquisire tutte le informazioni per stabilire i problemi che lui ha creato nella vita sua e di suo figlio Carlos.

Adesso è molto determinata a chiudere questa storia e soprattutto, a cercare di non mettere nuovamente a rischio la sua famiglia. Che cosa accadrà? Quello che è certo è che i rapporti sono più che tesi.

La scomparsa misteriosa di Luigi Mario Favoloso

Qualche tempo fa Nina Moric aveva parlato in maniera molto arrabbiata di Luigi Mario Favoloso. Il ragazzo aveva fatto perdere le sue tracce però lei aveva detto che anche stando a distanza, lui in realtà continuava a minacciarla e spaventarla a morte.

La storia tra loro era finita in malo modo ma è assolutamente inaccettabile quello che ha passato secondo i suoi racconti. Nel giro di pochissimo tempo, i due riusciranno a chiudere questa quadra in merito alle denunce.

La scelta di Nina è ora quella di rivolgersi ad un investigatore privato come lei stessa ha annunciato anche sui social network. Si tratta di un passo avanti in questa intricata storia che oramai ha cancellato tutti i vecchi sentimenti, in favore di tanto disprezzo.