Christian De Sica e la lite con Carlo Verdone, volarono spintoni: “Sei un put*aniere…”

Christian De Sica e Massimo Ghini parlano di liti sul set

Su Rai Radio 2 da tempo va in onda ‘Non è un Paese per Giovani’, la trasmissione radiofonica capitanata da Tommaso Labate e Max Cervelli. Nell’ultima puntata in ordine di tempo si parlava di risse sul set di un film o fiction, e ospiti del format erano Christian De Sica e Massimo Ghini.

Ricordiamo che i due insieme a Angela Finocchiaro, Paolo Rossi e tanti altri sono al cinema con la pellicola ‘La mia banda suona il pop’, di Fausto Brizzi. Affrontando il tema della puntata, il figlio del grande Vittorio De Sica ha raccontato un aneddoto che riguarda lui e suo cognato Carlo Verdone.

Christian De Sica e la lite col cognato Carlo Verdone

Ospite in un programma radiofonico su Rai Radio 2, Christian De Sica ha voluto raccontare una lite familiare accaduta un po’ di tempo fa. Oltre a lui protagonista un altro grande del cinema italiano, Carlo Verdone, che tra l’altro è suo cognato. In prativa una volta si è scontrato con il fratello di sua moglie davanti a casa sua. Il motivo?

Secondo lui Verdone va dicendo in giro che lo ha menato, invece ci sono solo strattonati. “Lui ce l’aveva con me perché uscivo con sua sorella. ‘Tu sei un puttaniere, esci con mia sorella che ha la coda di cavallo, è piccola!”. In poche parole la discussione è avvenuta per questioni di famiglia, non c’era nulla di professionale. De Sica sul set segue la regola del compianto Alberto Sordi, ovvero bacia e abbraccia tutti, pure se ti sta sulle scatole.

Massimo Ghini e la forte discussione col collega americano Sean Penn

Come accennato prima, a ‘Non è un Paese per Giovani’ di Tommaso Labate e Max Cervelli, oltre al grande Christian De Sica era presente il collega Massimo Ghini. Quest’ultimo ha rivelato una disavventura che ha avuto in Questura con l’attore internazionale Sean Penn.

Lui e il regista e sceneggiatore statunitense stavano girando il film ‘Una notte per decidere’, nel capoluogo toscano. Massimo e Penn si trovarono in una rissa tra fotografi, ma una forte discussione l’ha avuta con con Turturro in Russia.