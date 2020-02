‘Quanto l’ho amato…’: Rita Dalla Chiesa ricorda Fabrizio Frizzi, ma scoppia la bufera

Rita Dalla Chiesa ricorda Frizzi e si emoziona a Dritto e Rovescio

Come tutti sanno Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi sono stati uniti in matrimonio per molti anni. Nonostante la separazione e la nuova vita del conduttore accanto a Carlotta Mantovan, l’ex presentatrice di Forum non ha mai smesso di volergli bene.

A distanza di quasi due anni dalla sua morte, ancora una volta Rita ha voluto omaggiare il suo ex marito. Nel dettaglio ha ricordato quanto sia stato un grande uomo e sopratutto un grande lavoratore.

Rita si commuove davanti all’immagini di Fabrizio

Ospite a Dritto e Rovescio, su Rete4, nella giornata del 20 febbraio, Rita Dalla Chiesa è stata invitata a parlare del presentatore televisivo scomparso nel 2018. Alla visione di alcune immagini che li ritraevano insieme, Rita non ha nascosto l’emozione.

Del Debbio, ha voluto sottolineare il fatto che ancora oggi gli italiani continuino a provare un enorme affetto verso il presentatore romano. Negli anni, il suo volto è diventato famigliare per il pubblico grazie ai suoi programmi.

Rita con poche parole non ha esitato a spiegarne il motivo affermando che Fabrizio Frizzi è sempre stata una persona nobile. “Guarda il sorriso, si vedeva che aveva dei valori dentro, ma tanti. Guarda il sorriso, si vedeva che aveva dei valori dentro, ma tanti. Madonna, quanto l’ho amato! Tanto“. (Continua dopo il post)

.@ritadallachiesa e il ricordo commosso di Fabrizio Frizzi: "Era una persona per bene e si vedeva, mi ha insegnato tante cose"

La conduttrice criticata per le parole verso il suo ex marito

Rita Dalla Chiesa e Fabrizio si sono sposati nel 1992. La coppia è rimasta insieme fino al 2002, decidendo poi di divorziare. Più di una volta, la conduttrice televisiva ha parlato anche di Carlotta Mantovan, la nuova compagna di Frizzi. La donna ha ammesso che l’amore che li legava era superiore rispetto a quello che il conduttore sentiva per lei. Nonostante tutto, però, hanno sempre avuto un buon rapporto.

Pochi mesi fa, però, Rita ha ricevuto pesanti attacchi sui social dopo alcune dichiarazioni rilasciate a Domenica In. Nel dettaglio ha confessato che la sua vita da quanto Fabrizio è scomparso non è più la stessa. Parole che sono poco piaciute agli utenti che l’hanno lamentato il uso non rispetto per la vedova.