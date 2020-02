Serena Enardu GF Vip attacca Patrick: “Cerca di vincere buttando me**a sugli altri”

Serena Enardu fuori dalla casa del Grande Fratello al veleno contro Patrick e Montovoli

Da quando Serena Enardu è uscita dalla casa del Grande Fratello, è in astio praticamente con quasi tutti i concorrenti della casa. Il suo compagno Pago è in nomination e questa è una situazione molto complicata che si sta delineando.

Quello che è certo è che adesso il suo nemico numero uno è Patrick. Patrick Ray Pugliese, secondo l’ex tronista sta screditando la ragazza soltanto con lo scopo di vincere la trasmissione.

Il percorso della donna si è chiuso da qualche giorno all’interno della casa del Grande Fratello però ancora oggi si parla molto del rapporto tra i due. In particolare, proprio Patrick Ray Pugliese e Andrea Montovoli avevano detto la loro opinione, cioè che secondo loro Serena aveva danneggiato non poco il suo compagno in questa avventura televisiva.

La rabbia di Serena Enardu sui social network

La rabbia di Serena Enardu è esplosa quindi, visti i commenti fatti, nei confronti di Patrick sui social network: non ha mandato certo a dire delle cose negative contro Patrick. Lui aveva detto che Pago aveva esaurito il percorso nella casa mentre, invece la compagna non era stata voluta bene da nessuno all’interno del reality ed in più aveva bruciato l’uomo.

Infatti, ha anche detto che dalla votazione dove è coinvolto Pago, probabilmente si capirà anche se le persone sono interessate oppure no alla storia tra Serena e il cantautore. A queste parole ha voluto replicare anche Serena direttamente sui social. Infatti, ha attaccato fortemente sia Montovoli che Pugliese.

Le accuse di essere dei calcolatori

Quando ha ascoltato il discorso tra Patrick Ray Pugliese e Andrea Montovoli, Serena Enardu è andata su tutte le furie. Ha detto infatti, che nella vita alcune persone non riescono ad andare avanti per meriti ma piuttosto, devono andare avanti semplicemente gettando fango al prossimo. Per lei, loro due sono questo tipo di persona.

Infatti, secondo Serena, non hanno niente da raccontare quindi per questo stanno approfittando anche di un momento particolare di Pago che all’interno magari, ha tanta confusione. Ha anche detto che lui non è un personaggio, quanto piuttosto il cantautore è una persona reale e fa fatica a trovarsi con tutti questi calcolatori.

Ha detto che sarebbe bello veder fare ad ognuno il suo percorso all’interno della casa senza massacrare l’altro. Inoltre, Serena ha anche sottolineato che i due dovrebbero fare rispettivamente: Patrick, il comico e Andrea, l’attore.