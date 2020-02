Antonella Elia GF Vip guerra su immunità e nomination, ma Montovoli e Patrick sbagliano i conti su di lei

Antonella Elia nel mirino di Andrea Montovoli e Patrick per la nomination: ma forse hanno fatto male i conti…

Nella casa del Grande Fratello Vip gli animi sono sempre tesi quando si avvicinano le nomination e le esclusioni. Questa volta, c’è stata una corsa all’immunità e alla nomination. Infatti, molto probabilmente Pago dovrebbe abbandonare a breve il reality, perché la maggior parte delle persone pensa che lui non potrà superare la nomination.

Andrea Montovoli non vuole essere inserito, invece, tra i preferiti perché hai intenzione di sfidare Antonella Elia alla nomination. Insomma, la situazione è molto calda perché nella casa del Grande Fratello vip 4, si inizia a parlare di chi sono i preferiti con la votazione in modo anonimo.

Adriana Volpe, Montovoli, Patrick e Fernanda Lessa stanno cercando di tutto per non dare l’immunità ad Antonella Elia e di metterla al televoto. Invece, Aristide Malnati, Antonella Elia ed Antonio Zequila tra loro si sono coalizzati. In pratica è proprio Zequila che di giorno sembra essere dalla parte di un gruppo e di notte invece, è contro il suo amico Patrick.

Antonella Elia nel mirino di una fazione

Uno dei gruppi cerca di mandare in nomination Antonella Elia, ma probabilmente non hanno fatto bene i conti. Zequila ha un rapporto con lei e si sono trovati anche molto vicini su alcuni aspetti del carattere.

Infatti, Antonio ha raccontato ad Antonella che anche lui ha una personalità molto litigiosa ma sta cercando di essere diplomatico dopo una lite in TV che lo aveva marchiato. I due hanno legato e lui le ha detto che c’è un complotto in corso.

La proposta di Andrea Montovoli

Andrea Montovoli ha chiesto a tutti i coinquilini toglierlo dai preferiti perché vuole andare in nomination. Ha anche detto che lui è pronto a sfidare Antonella Elia perché non ce la fa più a stare in casa con questa donna, che secondo lui, è molto irrequieta.

A mezzanotte, insieme al suo amico Andrea Denver e a Patrik hanno detto che non riusciranno a salvarla anche perché non si trovano con i numeri per mandarla nominations. Qualora non dovesse uscire il cantante, inoltre, probabilmente i conti diventeranno ancora più difficili.

Basterà molto poco per capire in che modo andrà a finire questa situazione così incandescente. Quello che è certo è che oramai la pesantezza della reclusione si vede tant’è che ci sono tantissime liti e discussioni quotidianamente adesso, dopo appena due giorni di calma apparente.