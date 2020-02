Il Paradiso delle signore trama 25 febbraio: Agnese si toglie la fede

Non mancheranno i colpi di scena nella prossima settimana nel Paradiso delle signore, specie la puntata del 25 febbraio sarà alquanto chiarificatrice su alcuni aspetti. L’argomento che sta tenendo maggiormente sulle spine i telespettatori della soap è, sicuramente, la scomparsa di Giuseppe Amato.

Ebbene, nel corso della giornata di martedì, vedremo che Agnese si renderà protagonista di un gesto che farà intendere quello che sia accaduto realmente a suo marito. La sarta, infatti, si toglierà la fede dal dito, ma non è tutto.

Anticipazioni Paradiso delle signore: il gesto di Agnese

La trama della puntata del 25 febbraio del Paradiso delle signore sarà incentrata sulla famiglia Amato. Il giovane Salvatore ritornerà dal suo viaggio in Germania e sarà pronto a raccontare a sua madre tutto quello che ha scoperto. Essendo l’argomento particolarmente spinoso, il protagonista chiederà l’aiuto dei “rinforzi”. Per tale ragione, arriveranno anche Antonio ed Elena per stare accanto alla sarta riunendo tutta la famiglia.

Una volta fatta la comunicazione alla signora Amato, quest’ultima compirà un gesto inconsulto e si leverà subito la fede dal dito. Questo lascerà intendere che suo marito potrebbe essersi rifatto una vita e una famiglia dimenticandosi dei suoi cari. Ad ogni modo, nel compiere tale gesto, la sarta finirà per ferirsi ad un dito. Per fortuna non sarà nulla di grave, ma l’incidente causerà comunque particolare sgomento peri i presenti.

Trama 25 febbraio: Angela e Riccardo sempre più vicini

Su di un altro versante, invece, vedremo che Angela si mostrerà molto vicina a Riccardo per la difficile situazione che sta affrontando la sua famiglia. La banca Guarnieri sta per chiudere e questo decreterà, sicuramente, la fine di un’era. Ad ogni modo, la vicinanza tra i due protagonisti diventerà sempre più forte e pericolosa. Ludovica, infatti, farebbe bene a preoccuparsi seriamente.

Infine, nella puntata del 25 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che continuerà a creare scompiglio il triangolo amoroso tra Rocco, Marina e Irene. Quest’ultima deciderà di coinvolgere il giovane Amato in un machiavellico piano volto a far ingelosire Marina. Riuscirà, dunque, la fanciulla a conquistare il cuore del magazziniere oppure no? Lo scopriremo nelle prossime puntate.