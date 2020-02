Un posto al sole, anticipazioni 24 febbraio: Roberto non ha dubbi su Marina

Un posto al sole tornerà con un nuovo ed imperdibile appuntamento lunedì 24 febbraio, al solito orario, su Rai 3. Stando alle anticipazioni, ne vedremo di cotte e crude con la vicenda di Marina coinvolta in un qualche modo nell’omicidio di Sebastiano Rosato. Nella vicenda si inserirà Roberto Ferri. L’attenzione si sposterà, inoltre, su Arianna e Andrea i quali voleranno via da Napoli.

Un posto al sole anticipazioni lunedì 24 febbraio 2020

La morte improvvisa di Sebastiano Rosato farà calare una brutta ombra su Marina. Quest’ultima finirà tra le possibili indiziate dell’omicidio cruento dato che il movente risulterà abbastanza schiacciante.

Dopo averla screditata sul giornale accusando la Giordano di aver fatto carriera passando di letto in letto, Marina si è recata dall’uomo. Comunque sia, Giovanna cercherà di fare luce sulla vicenda e Roberto Ferri non avrà alcun dubbio sull’innocenza della donna. L’uomo, difatti, non esisterà a mostrarle il suo lodevole sostegno.

Si tornerà a parlare anche di Arianna e Andrea. I due, in volo per il Madagascar, hanno sistemato le cose al Caffè Vulcano riorganizzando i ruoli dello staff. Come se la caveranno quest’ultimi durante la loro assenza? Riusciranno i nostri personaggi a portare a buon fine l’adozione tanto agognata?

Un posto al sole spoiler: il destino di Andrea

La prossima settimana di UPAS sarà piena di suspense e i telespettatori non avranno alcun modo di annoiarsi. Tante saranno le dinamiche che si verranno a creare, uno su tutti l’omicidio del Rosato e la situazione turbolenta che getterà Marina nello sconforto. La donna dovrà persino sorbirsi una serie di maldicenze da parte del perfido Alberto. Quest’ultimo, intanto, dovrà pensare alla questione legata alla gravidanza di Clara.

La biondissima cameriera sarà propensa ad andare fino in fondo all’interruzione della gravidanza nonostante le parole di conforto di Angela e Giulia. Nunzia, però, potrebbe cambiare le carte in tavola dato che si recherà a parlare con il Palladini.

L’intervento della signora andrà a buon fine? Infine, tra Serena e Leonardo ci sarà un avvicinamento progressivo che potrebbe far terminare il matrimonio della Cirillo e suo marito. Intanto presto sapremo quale sarà il destino di Andrea Pergolesi.