“Non l’ho mai tradito, voglio sposarlo”: anticipazioni Verissimo. Da Silvia Toffanin la confessione di Serena Enardu

Serena Enardu ospite a Verissimo

Oggi pomeriggio subito dopo Amici di Maria De Filippi, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Verissimo. Per la prima volta dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip 4 Serena Enardu si è confessata nel salotto di Silvia Toffanin.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato molto della sua recente esperienza all’interno della casa di Cinecittà e la sua tormentata relazione sentimentale con Pago. Una storia d’amore che è ripartita dopo lo stop della scorsa estate, ovvero quando entrambi hanno partecipato alla seconda edizione di Temptation Island Vip.

Serena Enardu non ha tradito Pago e vuole sposarlo

Intervistato da Silvia Toffanin, Serena Enardu ha raccontato che lei è Pago hanno parlato molte volte di matrimonio, ma lei lo vedeva solo come una firma su un contratto. Oggi, però, la sua valutazione è totalmente mutata e direbbe subito si per tenerselo al suo fianco. Poi l’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato della sua esperienza all’interno del Grande Fratello Vip 4 facendo delle precisazioni.

La donna ha confidato che ci sono dei pregiudizi nei suoi confronti e che pensano che lei sia andata al reality show per visibilità. Ma il suo unico scopo era stare di nuovo al fianco dell’uomo che ama. Lì dentro hanno chiarito anche se non sono mancate le discussioni.

L’ex tronista di Uomini e Donne rivela di non aver tradito Pago

Ricordiamo che Serena Enardu ha un figlio adolescente avuto da una precedente relazione. Silvia Toffanin alla sua ospite ha chiesto se ha intenzione di farne uno con Pago. La donna ha confidato che il suo precedente compagno l’ha lasciata quando era incinta di un mese, quindi i primi tempi era molto spaventata del suo futuro.

Poi ha riferito che a causa di Temptation Island Vip 2 entrambi sono stati male e lei gli ha chiesto scusa. Non vuole sapere se il cantante sardo è stato con altre, ma ha precisato che non lo ha mai tradito e pensa che anche lui non lo abbia fatto.