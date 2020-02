Elisa Isoardi scoppia a piangere in diretta: costretta a fermare la gara

Lacrime a La prova del cuoco

Nella puntata de La prova del cuoco in onda venerdì si sono vissuti dei momenti di grande commozione. In pratica durante la gara dei cuochi tra la squadra del peperone e quella del pomodoro, la padrona di casa Elisa Isoardi ha fatto una sorpresa a Maria Teresa.

La conduttrice è stata costretta ad interrompere per qualche minuto la sfida per le lacrime versate. La storia della concorrente ha commosso sin dalla sua prima apparizione al cooking show di Rai Uno avvenuto nella giornata di lunedì. A quanto pare la donna non può avere figli dicendo che Dio le ha chiuso la porta in faccio e questo le ha fatto molto male.

Durante la puntata la professionista piemontese le ha fatto una sorpresa, ovvero le ha mostrato una clip che la mostra in compagnia dei suoi piccoli alunni dell’asilo in cui lavora. Un dono che l’ha fatta scoppiare a piangere per l’emozione.

La concorrente Maria Teresa non può avere figli

A La prova del cuoco Elisa Isoardi ha detto a Maria Teresa che la sua storia ha emozionato tutto il pubblico, tra cui pure sua madre che l’ha chiamata dopo la puntata di lunedì. Mentre la padrona di casa piangeva la concorrente ha detto che soffrire di endometriosi non è semplice.

Poi il pubblico presente in studio l’ha applaudito quando la donna ha detto che nonostante le avversità bisogna reagire e non piangersi addosso. Mentre nell’appuntamento del sabato la signora ha ringraziato il marito che le è stato accanto nonostante tutto, dicendogli che lo ama tanto.

Claudio Lippi si emoziona a La prova del cuoco

Non solo Elisa Isoardi e la concorrente Maria Teresa, anche il co-conduttore Claudio Lippi si è emozionato moltissimo in studio. L’uomo si avvicinato alla collega dicendo di fare questo mestiere da tantissimi anni e c’è chi lo sa fare meglio di lui. Lui, però, a differenza di qualche personaggio tv non si vergogna per niente piangere in diretta e in televisione.