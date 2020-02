Paolo Bonolis e Luca Laurenti a rischio con Avanti un altro: la decisione Mediaset

Paolo Bonolis e Luca Laurenti promossi al sabato sera con il loro game show

Il game show Avanti un altro sta riscuotendo un grandissimo successo sia dal punto di vista degli ascolti ma anche della critica. Grazie alla conduzione di Paolo Bonolis, che è un vero e proprio mattatore, ogni appuntamento del quiz è differente dall’altro. Per questo motivo i vertici di Mediaset hanno preso una decisione alquanto rischiosa.

Il programma con Luca Laurenti nel mese di maggio andrà in onda il sabato sera sfidandosi contro la corazzata Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. A riportare la notizia ci ha pensato il portale web TV Blog. Un vero rischio se il serale di Amici 19 rimane fino alla fine il venerdì in prime time.

Avanti un altro! sfida Ballando con le Stelle il sabato sera

Secondo quanto riportato dal sito internet TV Blog, i dirigenti di Mediaset avrebbero confezionato quattro puntate inedite di Avanti un altro. Puntate trasmesse il sabato sera che andrebbero a sfidarsi contro le ultime battute della 15esima edizione di Ballando con le Stelle.

Quindi, dopo anni di sfide contro Maria De Filippi, ora Milly Carlucci si troverà davanti un altro colosso della televisione italiana ossia Paolo Bonolis. I telespettatori si troveranno ad una entusiasmante gara degli ascolti. Chi riuscirà ad avere la meglio? Il talent show dedicato alla danza della Rai, oppure il quiz di Canale 5.

Le novità del palinsesto primaverile di Canale 5

Un paio di anni fa Mediaset aveva proposto Avanti un altro! in prime time. In quell’occasione addirittura c’erano stati ospiti Barbara D’Urso e il compianto Fabrizio Frizzi. Ma le novità per i palinsesti primaverili di Canale 5 non sono terminati qui.

Infatti il Grande Fratello Vip 4 si allungherà fino ad aprile, mentre L’Isola dei Famosi è il Grande Fratello Nip sono stati cancellati per questa stagione. Mentre ritornerà a distanza di qualche mese è nonostante i pochi ascolti, All Together Now con la terza edizione e sempre con Michelle Hunziker e J-Ax. Ovviamente ci sarà il serale di Amici 19 e Lo Show dei Record.