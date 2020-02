Oroscopo Paolo Fox 22 febbraio 2020: Cancro stressato, Bilancia in recupero

L’oroscopo di Paolo Fox del 22 febbraio è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per ogni segno zodiacale. I nativi del Toro devono fare attenzione nei rapporti interpersonali, mentre le persone dei Gemelli devono chiarire molte cose. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di sabato per i 12 simboli zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 22 febbraio 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – Questa giornata può portare qualche vantaggio nelle relazioni interpersonali ed è anche possibile recuperare grandi emozioni. Per tale motivo, l’uomo delle stelle consiglia di vivere l’amore con molta serenità e di lasciarsi andare a nuovi rapporti d’amicizia.

Toro – È una giornata in cui dovete fare un po’ di attenzione nei rapporti con gli altri. Anche se c’è stata qualche tensione, domenica è la giornata ideale per fare pace. Avete un grande progetto con la vostra persona del cuore: un fidanzamento, una nuova casa. Anche se c’è un po’ di agitazione, state facendo già dei grandi passi in avanti.

Gemelli – Se avete qualcosa da dire o da chiarire, è meglio farlo in questa giornata perché domenica potrebbe portare qualche conflitto. Per il lavoro ci sono ancora delle stelle ambigue. Già da aprile arriva una buona occasione da sfruttare. L’amore parla chiaro.

Previsioni di sabato 22 febbraio 2020 da Cancro a Vergine

Cancro – In questo periodo vi trovate in una condizione di forte stress e di grande agitazione, e forse anche di pesantezza. Magari pensate di essere circondati da persone poco solidali, anzi, spesso avete la sensazione di dover andare controcorrente. Recupero in amore già da questa sera.

Leone – Se avete delle piccole perplessità, superatele subito. La Luna in opposizione porta tensioni nell’ambiente che vi circonda. Magari per mettere alla prova una persona potreste alzare un polverone. In campo lavorativo se qualcosa non funziona, è meglio chiudere tutto entro aprile o maggio.

Vergine – Questa giornata parte in maniera eccellente. L’oroscopo di Paolo Fox spera che a metà settimana abbiate risolto qualche problema o che abbiate avuto una buona conferma. In serata potrebbe nascere un piccolo conflitto o potreste avere un calo fisico.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Se l’anno è iniziato in maniera tortuoso, il finale sarà favorevole. Quindi, questo è un momento di passaggio. Aprile e maggio saranno due mesi validi soprattutto per i nati di fine settembre. In questa giornata c’è anche un discreto recupero fisico.

Scorpione – Di solito avete sempre una grande energia che vi aiuta nella vita. Se in qualche modo non esprimete i vostri veri sentimenti, danneggiate voi stessi e iniziate a pensare di aver commesso degli errori. Evitate assolutamente questo atteggiamento.

Sagittario – Questo sabato è una buona giornata, mentre domenica ci sarà un piccolo calo psicofisico. Si consiglia di impegnarvi molto per ritrovare la voglia di amare. Venere in ottimo aspetto, rappresenta le emozioni del cuore. Al momento, l’amore prevale su tutto.

L’oroscopo di Paolo Fox del 22 febbraio 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – In queste prossime 48 ore avrete una grande voglia di liberarvi di un peso. Ultimamente l’amore è rimasto un po’ in disparte perché siete molto presi dal lavoro o da una prova che dovete superare entro due mesi. In ogni modo, le stelle sono dalla vostra parte e dovete solo fare attenzione a qualcuno che potrebbe farvi un brutto scherzo.

Acquario – In questo weekend si possono aprire le porte del vostro cuore e far rinascere emozioni. Potete fare un progetto a lunga scadenza. Molti di voi si sentono giù e pensano di voler cambiare vita ma queste scelte così importanti vanno fatte con molto giudizio.

Pesci – Tante persone del vostro segno si dedicano al volontariato o addirittura fanno del bene a persone e animali. In questo fine settimana, però, dovete fare del bene a voi stessi. Potete recuperare un sentimento e stare bene con la persona che vi interessa. Si consiglia di non pensare al passato, altrimenti rischiate di non vedere il futuro.