Valeria Marini al GF Vip 4: ritorno a sorpresa nella Casa, il web dice basta “non se ne può più”

Di nuovo nella casa Valeria Marini? Pare che la showgirl sia intenzionata a entrare come concorrente, ma il web protesta, scopriamo cosa è successo!

Valeria Marini è dunque pronta per entrare di nuovo nella Casa? Pare che sia proprio così, o almeno così dicono le indiscrezioni. La showgirl stavolta potrebbe entrare nella casa del GF Vip in veste di concorrente, però sul web non viene data alcuna conferma.

Tuttavia, non appena si è diffusa la notizia del suo rientro nella casa è scoppiato il putiferio. Sono stati infatti tanti gli utenti a non gradire il ritorno della Marini nella casa. Alcuni dicono anche che non se ne può più!

I malumori dunque non sono mancati, ma c’è anche un’altra novità scoppiettante. Pare che nella casa debbano entrare anche altri tre concorrenti, e appunto fra essi c’è anche la Marini. La 52enne romana, attualmente fidanzata con Gianluigi Martino, questa sera entra nella Casa di Cinecittà.

Valeria Marini al GF come concorrente?

La novità è che stavolta sembra non sia una permanenza breve, ma rimarrà come concorrente. Pare proprio che la bella Valeria vada ad aggiungersi agli altri inquilini della quarta edizione del GF VIP. Il reality condotto da Alfonso Signorini si sta rivelando pieno di sorprese e in ogni puntata c’è sempre qualcosa di nuovo e intrigante.

Il ritorno della bionda Valeriona nel reality show non è però stato molto apprezzato dai fan che seguono la trasmissione. Il motivo? La bionda Valeria è abbastanza vivace e nella breve permanenza della scorsa volta ha creato abbastanza dissidi fra in concorrenti.

La Marini era entrata nella Casa del GF VIP per un faccia a faccia con Rita Rusic. Il motivo riguardava le vicende passate che avevano in comune il legame con Vittorio Cecchi Gori.

La Marini pronta ad entrare nella casa

Stavolta non c’è Rita Rusic nella casa e quindi non c’è alcun faccia a faccia da sostenere. Per cui l’ingresso di Valeria Marini nella casa del GF potrebbe essere abbastanza tranquillo.

Saranno stati gli autori a sceglierla per varcare la porta rossa? Comunque sia, la Marini sarà felice di fare permanenza nella casa più spiata d’Italia. Varie volte ha detto che è come se fosse casa sua, segno che si è trovata molto bene.

Quindi ci aspettiamo Valeria Marini come concorrente del GF Vip? Pare proprio di sì, ma per esserne certi basta solo seguire la puntata di venerdì 21 febbraio e lo scopriremo.