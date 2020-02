Teresanna Pugliese GF Vip 2020 Il voltafaccia su Adriana Volpe

Teresanna Pugliese ha fatto marcia indietro e ha scelto di diventare amica di Adriana Volpe

La bella Teresanna Pugliese, volto noto di Uomini e Donne, è da poco entrata al Grande Fratello Vip. Inizialmente la sua intenzione era quella di scontrarsi con Adriana Volpe, tuttavia poi ha cambiato idea. Così Teresanna ha fatto marcia indietro e ha deciso di fare amicizia con la Volpe.

E così si è lasciata andare alle confidenze. Infatti, la Pugliese ha confessato ad Adriana che nella sua vita ci sono stati dei momenti in cui non c’erano equilibrio e normalità. Poi, quando è riuscita ad ottenerli, non ha più potuto farne a meno.

Per lei oggi avere una famiglia è una certezza e un punto di riferimento, a cui non potrebbe mai rinunciare. La Volpe ha chiesto poi a Teresanna di confidarle il vuoto che c’era stato nella sua vita. La Pugliese ha fatto un breve riassunto delle cose storte che le sono capitate.

Teresanna Pugliese si confida con Adriana Volpe

La Pugliese ha parlato della relazione che ha avuto la madre Paola Liguori con un uomo dal quale ha avuto quattro figli. Ad un certo punto la madre fuggì, e lei era piccolissima, aveva appena quattro anni e i suoi fratellini erano più piccoli di lei.

Dopo la fuga della madre tutto fu molto difficile e per un periodo soggiornarono dalle suore. Da lì furono costretti ad andare via e così iniziò un periodo di ospitate interminabili a casa di parenti e amici.

Per svariati mesi furono ospiti qua e là e non andavano neanche a scuola. Ebbero una casa vera solo quando morì il nonno, e così poterono cominciare a vivere una vita normale. La Pugliese non ha nascosto di aver vissuto un’infanzia difficile e di ave lottato per conquistare la propria identità.

La Pugliese non nasconde la sua infanzia difficile

Per Teresanna il Grande Fratello Vip 4 sembra quasi un porto sicuro, un punto di ancoraggio stabile. Durante il racconto sulla sua infanzia ha parlato del padre, che definisce una persona non lucida. La Pugliese ha detto di averlo rivisto solo 8 anni dopo la fuga da casa con la madre ed i fratelli.

Tuttavia, la madre non ha mai parlato male di lui. Lei però era convinta che un giorno li avrebbe portati in una casa grande. Le sue speranze sono svanite quando ha capito che si era illusa. Con la madre invece la Pugliese ha avuto un rapporto diverso, lei si è fatta in quattro per i figli.