Avete mai visto dove abita Flavio Insinna, conduttore de L’Eredità? Una casa piccola e classica [FOTO]

Flavio Insinna vive in un appartamento romano

Chi segue tutte le sere L’Eredità sa perfettamente che da un paio di stagioni è condotta da Flavio Insinna. L’attore capitolino che da anni ricopre anche il ruolo di presentatore, vive in una casa ubicata nella Capitale. Si tratta di un appartamento arredato con grande gusto.

Siamo in grado di parlarvi della sua abitazione grazie alle foto che lui stesso in questi anni ha postato su Instagram e Facebook. Per quanto riguarda il soggiorno possiamo dirvi che ha uno stile classico. È possibile vedere alcuni divani e dei i cuscini di piume che rendono l’ambiente molto elegante. C’è da sottolineare, però, che è una casa con pochissimi mobili, infatti da l’impressione di essere scarna.

La zona giorno della casa del conduttore de L’Eredità

Come accennato prima, l’appartamento di Flavio Insinna ha un arredo abbastanza semplice e molto funzionale. In poche parole è una casa che è in linea con un uomo single. Per questo motivo non sono presenti dei dettagli di design, con un ridotto numero di tappeti e sedie. La camera che ha maggiormente attirato l’attenzione dei follower dell’attore romano è quella dove c’è una libreria. Sembra proprio che la stanza in questione sia il salotto.

Sembrerebbe che il padrone di casa de L’Eredità piacciono tantissimo gli open space. Per questa ragione anche lui ha scelto questo stile per arredare la sua abitazione capitolina dove sta da solo. Anzi no, la condivide con due gatti e un cane. (Continua dopo le foto)

La casa di Insinna è adatta per un single

Per quanto riguarda l’open space di Flavio Insinna si presenta con uno stile classico. Nell’ampia stanza si trova un divano in pelle bianca e un mobile in legno, entrambi con uno stile vecchio. Mentre le pareti dell’appartamento hanno un colore strano, ovvero giallo canarino caldo.

La casa ha un parquet scuro, il che rende l’ambiente molto calda ed accogliente. Ovviamente al centro della camera è presente un tavolo molto grande in legno dove il conduttore de L’Eredità organizzerà dei pranzi e cene con amici o familiari.

In pratica , la casa del giudice de Il cantante mascherato è abbastanza semplice. Infatti i metri quadrati a disposizione dell’attore capitolino sono ridotte. Un posto dove l’uomo di origini siciliane si rilassa quando non lavora né in televisione che in teatro.