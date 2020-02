Samantha De Grenet, insulti choc dopo il video: “Tro**”. La sua reazione

Samantha De Grenet insultata pesantemente sui social

Da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Samantha De Grenet lo sa. Quello dei social è uno spazio pieno di potenziale, dove persone si parlano, si conoscono, riallacciano vecchi rapporti sepolti nel passato e talvolta si innamorano. D’altra parte capitano però pure spiacevoli incidenti, se così è lecito dire.

La nota showgirl, ospite di Verissimo quest’oggi, ha sollevato un gran polverone durante la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, concorrendovi nella dodicesima edizione, poi vinta da Raz Degan.

Sin dai primi giorni trascorsi in Honduras ha messo in evidenza il suo carattere deciso, risoluto, da donna libera e determinata verso i propri obiettivi. Il televoto alla fine premiò Raz Degan, ma non c’è dubbio che quell’anno Samantha De Grenet fu uno dei protagonisti principali.

Parodia sul canna-gate

Giriamo ora il calendario e soffermiamoci sul 2018. Quell’anno lo show condotto da Alessia Marcuzzi (che fra pochi mesi cederà il testimone dopo anni di soddisfazioni a Ilary Blasi) scosse subito gli animi.

Colpa di un canna-gate, anzi “del” canna-gate perché per la prima – e speriamo unica – volta nella storia della trasmissione finì al centro il presunto consumo di marijuana. Dopo essere stata spedita dritta in nomination, Eva Henger puntò il dito contro Francesco Monte, reo di aver tenuto poco prima della partenza un comportamento ovviamente contrario al regolamento.

Sulla vicenda se ne parlò lungamente, praticamente ovunque sul piccolo schermo. Nel mentre Samantha De Grenet pubblicò la parodia dell’ex tronista di Uomini e Donne su Instagram. L’ex naufraga postò un video sul popolare social fotografico dove mise in scena in chiave chiaramente ironica la vicenda del canna-gate.

Samantha De Grenet linciata

Tuttavia, se qualcuno ha trovato spiritosa l’iniziativa, altri si sono pesantemente risentiti, tanto da insultare gravemente la soubrette. Le diedero sostanzialmente della donna di “facili costumi”, nel modo più offensivo. Infine, la minacciarono di non avvicinarsi a Taranto. Tempestiva la replica sui social della De Grenet, capace di preservare un invidiabile contegno.

Nel messaggio Samantha De Grenet espresse una speranza: che la madre, la fidanzata e le amiche si accorgano di quanto l’utente sia stato aggressivo senza motivo. Infine chiedeva a chi lo conosce di fargli leggere i suoi post, magari si può ravvedere.

Dal suo punto di vista voleva montare il problema dove non esiste e istigare gli internauti alla violenza verbale. La sua era una semplice parodia. Ed è proprio in queste circostanze che – aggiungiamo noi – si sentirebbe l’esigenza di un maggiore controllo sui social. Un grande potere, ma anche una grande arma, lasciato in certe mani.