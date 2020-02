Serena Enardu: “Volevo Pago già mentre era sposato”

Serena Enardu era già interessata a Pago mentre lui era sposato con Miriana Trevisan

Temptation Island Vip 2 ha riportato al centro della scena Serena Enardu. Il Grande Fratello Vip 4 ha fatto il resto. Perché, sebbene la permanenza nella Casa di Cinecittà sia durata poco, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha trovato sicuramente il modo di attirarsi parecchie attenzioni.

Prevalentemente critiche, tanto da essere eliminata più volte dal pubblico da casa, ma l’importante è lasciare un’impronta. Almeno questo ci sentiamo di dire a giudicare dal comportamento tenuto dalla bella sarda nel reality show condotto per la prima volta da Alfonso Signorini.

Solo pochi mesi fa sembrava fosse sceso il sipario sulla storia, lunga e tormentata, tra Serena Enardu e Pago. Mentre lui si struggeva durante la partecipazione nel programma prodotto da Maria De Filippi e presentato da Alessia Marcuzzi, la donna pareva nutrire seri dubbi sulla loro relazione.

Erano giunti ad un punto morto, dove le piccole attenzioni quotidiane mancavano. E l’affascinante pallavolista Alessandro Graziani ha dato quello che appariva il colpo di grazia definitivo.

Netta marcia indietro

Tempo pochi mesi e c’è stato un netto passo indietro. Serena Enardu ha chiesto a gran voce la possibilità di varcare la fatidica soglia e, contro l’opinione dei telespettatori, “Padre Alfonso” gliel’ha concessa. Ottenendo come risultato tante focose liti, animate soprattutto dopo il celeberrimo like apposto da Serena su una foto sexy di Graziani. Ed ecco affiorare i dubbi sulla sua buona fede.

In realtà, chi la conosce da tempo potrà confermare quanto la Enardu sia solita prendersi quella che desidera. Tra lei e Pacifico Settembre è scoccata la scintilla nel 2012, solamente in seguito alla separazione avvenuta del cantante, precedentemente unito in matrimonio con Miriana Trevisan.

Serena Enardu: la scintilla per Pago da tempo immemore

Anziché nascondersi, in un’intervista concessa al magazine Di Più la Enardu si è lasciata andare. In verità l’interesse sentimentale nei suoi confronti lo ha sempre avuto. Talvolta si sono incrociati a qualche evento mondano, in Sardegna, ma essendo sposato non ha mai avuto l’audacia di fare il primo passo. Il destino ha voluto farli incontrare proprio quando lui si stava separando.

Sarà anche per la candida commissione che la Trevisan ha speso e spende parole lusinghiere verso l’ex protagonista del dating show di Queen Mary. E questo ci riporta all’amletico dubbio: se sia un angelo oppure un diavolo, una donna genuina oppure un’astuta calcolatrice. Sentiremo cosà avrà da dirci oggi pomeriggio, ospite di Verissimo su Canale 5.