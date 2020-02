Massimo Ranieri, tragedia in famiglia: non trattiene le lacrime

Massimo Ranieri scosso dalla scomparsa del nipote Andrea: aveva appena 33 anni

Maria De Filippi accoglierà questa sera in studio a C’è Posta per Te due ospiti straordinari, due veri numeri uno dello sport e della canzone popolare italiana. Uno, la leggenda della Roma e del calcio Francesco Totti, l’altro, Massimo Ranieri, capace di eccellere in qualunque campo.

Canto, ballo, recitazione: ancorare l’artista napoletano a una “semplice” mondo è quanto mai riduttivo. Significa non averlo mai visto in azione, non aver mai preso visione della sua innata capacità di suscitare emozioni nello spettatore. Recentemente ospite durante il Festival di Sanremo 2020, dove ha cantato in un mirabolante duetto con Tiziano Ferro, il 68enne è un gigante in tutto e per tutto.

Il lato buio dell’esistenza

Eppure, malgrado madre natura sia stata estremamente generosa nei suoi riguardi, Massimo Ranieri ha anche sofferto. Tra gli episodi più tragici, nel 2015 ricevette una terribile notizia: Andrea Nava, il nipote, moriva appena 33enne nel suo letto, a Pesaro.

Figlio della sorella e di un imprenditore del mobile, il ragazzo non riportava segni di violenza sul corpo e nel suo apportamento non sono state rilevate tracce di droghe o sostanze alteranti.

Il corpo è stato ritrovato esanime dal padre la sera, passato a fargli visita e scontratosi con la dura realtà. Il medico del 118, prontamente accorso sul posto, ha comunicato che il triste evento risalirebbe a 10 ore prima del ritrovamento del ragazzo, ovvero nella mattinata.

Le Forze dell’Ordine si sono attivate per ricostruire le ultime ore di vita del nipote di Massimo Ranieri, per tentare almeno di trovare una prima pista da sondare; in concomitanza il patologo ha eseguito l’autopsia, senza ravvisare elementi certi in grado di spiegare il decesso.

Massimo Ranieri commosso in chiesa

Presso la sala della parrocchia di Cristo Re, oltre 300 persone gli hanno detto addio. Tra i presenti pure il cantautore, con addosso un grosso paio di occhiali da sole per celare il volto segnato dalle lacrime scese copiose durante l’intera cerimonia.

Conclusa la messa è scattato per abbracciare la sorella. In un abbraccio struggente che ricorderà eternamente perché certi avvenimenti sconvolgono le famiglie. Specie se a lasciare il mondo terreno è una persona tanto giovane. La sensibilità di Ranieri verrà fuori anche stasera, nel momento in cui farà da sorpresa a un fan.