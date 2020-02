Francesco Totti, il tradimento di Ilary Blasi con Flavia Vento: la confessione

Francesco Totti e il presunto tradimento di Ilary Blasi con Flavia Vento: rompe il silenzio

In tanti, tifosi giallorossi e non, lo amano. Ma nel cuore di Francesco Totti c’è solo posto per Ilary Blasi. Da una vita insieme, rappresentano la coppia ideale: sempre veri. Uniti in matrimonio e genitori di tre bellissimi figli, nel 2005 scoppiò il finimondo sull’ex numero 10 della Roma.

Precisamente dalla presunta notte trascorsa con Flavia Vento, a ridosso del matrimonio con Ilary Blasi. Correva il 2005 e lui si preparava a sposare la showgirl, incinta del loro primo figlio Christian, quando su alcune riviste uscì un’intervista scottante.

Flavia Vento, nota al grande schermo soprattutto per aver lavorato in coppia con Teo Mammuccari nella trasmissione Libero, asseriva di aver passato una notte caliente insieme a Francesco Totti, reo di tradire la sua Ilary malgrado l’imminente promessa di amore eterno.

La confessione del numero 10

Il diretto interessato non ha mai voluto professare commenti sulla vicenda, di cui parlò persino nello scandalo di Vallettopoli, e nemmeno la Blasi ha mai confermato o smentito nel corso degli anni il tradimento.

A rompere il silenzio ci ha pensato Francesco Totti fra le pagine della sua autobiografia, intitolata Un Capitano. Nel libro confessa di averla conosciuta una sera in cui Ilary non c’era, a un evento sulla Tuscolana.

Per pubblicizzare un nuovo modello di condizionatori invitarono stelle del calcio e dello spettacolo, il tipico mix delle serate romane. Gliela presentarono, parlarono qualche minuto e poi, come succede in queste situazioni piene di persone, si separarono perché entrambi ne incrociarono altre da salutare, e per quella sera non si videro più.

Trascorsa una settimana, Francesco Totti era in compagnia di amici al Prado, ristorante trasteverino, quando le segnalarono la presenza a un altro tavolo di una ragazza decisa ad attirare la sua attenzione. Era la Vento. Saluti e sorrisi, si salutarono infine da lontano, e stop. Se ne andò a dormire. Quella sarebbe a detta di Totti la sua notte incriminata.

Francesco Totti: la richiesta di Fabrizio Corona

Dopo averne parlato con Ilary, la storia sarebbe finita finché Fabrizio Corona non li contattò per avvisarli dello scoop: o lo avrebbero pagato oppure avrebbe venduto il servizio al settimanale Gente. Per il bene della futura moglie, Vito e il fratello Riccardo decisero di pagare a prescindere dalla sua estraneità alla storia.

Il re dei paparazzi sosteneva di essere in possesso di una seconda parte dell’intervista e foto compromettenti. Alla fine tutto si rivelò un bluff. Da lì in poi il sogno d’amore è filato via liscio, senza mai battute d’arresto. Nessuno li ha praticamente più divisi, tranne Maria che si è assicurata la presenza di Totti come ospite a C’è Posta per Te nella puntata in onda stasera.