Massimo Ciavarro: “A letto con Moana Poazzi. Mi diede solo 6 perché…”

Massimo Ciavarro confessa di aver avuto un flirt con Moana Poazzi

Oggi il rubacuori è il figlio Paolo, di cui parlerà a Verissimo nella puntata in programma questo pomeriggio su Canale 5, in passato però le donne andavano tutte pazze per Massimo Ciavarro. Sex symbol degli anni Settanta e Ottanta, l’attore confessò in un’intervista concessa al settimanale Chi che nel folto novero delle conquiste stregò pure la futura icona dell’erotismo italiano, Moana Pozzi.

Contattato per promuovere il lancio della sua autobiografia, intitolata La Forza di Cambiare, nel libro l’oggi 62enne ricorda i primi passi nello spettacolo, mossi in età precoce. Un percorso nato per crudele scherzo del destino.

Ed è subito successo

Ad appena 14 anni suo padre morì e si ritrovò così improvvisamente responsabile della famiglia. Lo notarono alcuni fotografi e gli proposero di fare i fotoromanzi. 18enne guadagnava 5 milioni al mese, una cifra stratosferica all’epoca: uno stipendio medio allora non toccava manca quota un milione.

Massimo Ciavarro raccontò pure il periodo buio seguito alla separazione dalla moglie Eleonora Giorgi, dalla quale ha avuto il figlio Paolo. Stettero insieme 13 anni, di cui tre da sposati. Poi dall’oggi al domani lei ha levato le tende.

Avrà pure avuto le sue ragioni, ma – proseguiva – di colpo si sbriciolò tutto: l’amore, la moglie, una determinata maniera di essere padre per Paolo, loro figlio, e anche per Andrea, nato dalla relazione tra Eleonora e Angelo Rizzoli, che aveva sostanzialmente cresciuto.

Perse il lavoro fatto con lei, l’azienda agricola e l’impresa di costruzioni fondata assieme. Soprattutto perse la concezione di famiglia. Furono due anni devastanti e dovette recarsi da uno psicanalista. Proprio lui gli ha consigliato di scrivere.

Massimo Ciavarro: sufficiente tra le lenzuola

In conclusione, lo scoop scottante, confessando di aver avuto un flirt da giovane con Moana Poazzi, all’epoca aspirante attrice. Con lei ha avuto un flirt passeggero, era timida, tranquilla, di sani principi.

A letto gli attribuì una sufficienza stiracchiata perché quando avevano fatto l’amore non si era calato i boxer. Massimo Ciavarro ne conserva uno splendido ricordo: Moana era una ragazza con straordinari occhi verdi.

Insomma, aveva assolutamente buon gusto in fatto di donne e chissà quale giudizio Massimo attribuirà a Clizia Incorvaia, con cui il figlio Paolo pare stia costruendo un rapporto sempre più stretto dentro le mura della Casa di Cinecittà.