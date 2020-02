L’Isola dei Famosi 2020, brusco stop da Mediaset: Ilary Blasi furiosa

L’Isola dei Famosi 2020: brutta notizia per il reality show. E Ilary Blasi non l’avrebbe presa affatto bene…

È da settimane che su L’Isola dei Famosi 2020 si fa un gran parlare. Prossimamente, malgrado gli ascolti sottotono della precedente edizione, il reality girato in Honduras sbarcherà su Canale 5. Con una nuova padrona di casa, infatti, dopo 5 anni passati al timone, Alessia Marcuzzi ha lasciato il programma per concentrarsi su progetti inediti.

Naturalmente, l’annuncio bomba ha immediatamente fatto il giro della rete, lasciando sorpresi gli amanti dell’Isola dei Famosi, curiosi di scoprire il nome del sostituto o della sostituta. La risposta è presto sopraggiunta: a poche ore dal confermato addio della Marcuzzi i vertici di Cologno Monzese hanno confermato che a raccoglierne l’eredità sarebbe stata Ilary Blasi.

Chiuso il capitolo Grande Fratello Vip, e preso in mano le redini del rinnovato Giochi senza Frontiere (chiamato per l’occasione EuroGames) in coppia con Alvin, Lady Totti volta nuovamente pagina. Tuttavia, le sorprese continuano.

Altro rospo da digerire

Difatti il colosso televisivo ha deciso di far slittare L’Isola dei Famosi 2020, proprio per concedere ulteriore spazio al Grande Fratello Vip 4, attualmente trasmesso sulla rete ammiraglia. Non è al momento chiaro quando dei nuovi isolani attraccheranno alla playa.

Ora Dagospia, il portale diretto da Roberto d’Agostino, svela la notizia dell’ex letterina alla notizia dello slittamento. Girano voci secondo cui la biondissima moglie del capitano non avrebbe accolto di buon grado il provvedimento preso dalla compagnia diretta da Pier Silvio Berlusconi. La signora dello spettacolo sarebbe alla ricerca di una collocazione ma soprattutto di un riscatto dopo il flop di EuroGames.

L’Isola dei Famosi 2020: stop dei dirigenti Mediaset

Quindi, cosa accadrà a questo punto? Ilary prenderà in consegna altri progetti prima dell’Isola oppure si metterà in fila e attenderà pazientemente il proprio turno? Non va escluso il ritorno della trasmissione nel 2021, prendendosi, pertanto, un anno sabbatico.

Una boccata di ossigeno, utile a rimettere in ordine le idee potrebbe giovare, allentando la presa sul pubblico, forse assuefatto dal format, trasmesso senza interruzioni negli ultimi anni. Per quanto riguarda i rapporti con Mediaset c’è comunque di cui stare tranquilli, data la storica amicizia che intercorre tra Ilary Blasi e Silvia Toffanin, dolce metà dell’amministratore delegato.