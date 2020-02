Oroscopo Branko 22 febbraio 2020: Leone ossessionato, valanga di emozioni per l’Acquario

L’oroscopo di Branko del 22 febbraio riporta novità davvero interessanti. I nativi del Toro devono lasciarsi andare all’amore, mentre le persone del segno del Cancro devono fare attenzione alla salute. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di sabato per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 22 febbraio 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – Dovete lottare nel lavoro, insistere negli affari. Anche se il successo sembra lontano, non può mai sfuggirvi. Protagonisti di questa giornata d’inizio weekend sono le amicizie e le conoscenze. In amore potrebbe sbocciare qualcosa, solo voi sapete come scaldare un cuore tiepido.

Toro – Urano nel vostro segno cerca di svegliare il mondo dalla sua apatia e agisce in modo produttivo per ogni affare che mettiate in moto. In questa giornata la Luna potrebbe ritardare le cose ma niente può impedire alla fortuna di raggiungervi. Lasciatevi andare all’amore.

Gemelli – In questa giornata siete ottimisti e avete tanta voglia d’azione. Se c’è qualcosa che vi agita, un’amica potrebbe aiutarvi a concludere un affare. In amore, Venere in Ariete è in posizione di conquista.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Potete tranquillamente abbandonarvi a qualche sogno in amore, ma nel lavoro e in affari è meglio tenere i piedi per terra. L’odierna Luna in Acquario favorisce l’approccio con gli altri ma Urano in Toro interviene al momento giusto per gli affari. Con Marte e Venere ostili dovete fare attenzione alla salute.

Leone – Non fatevi ossessionare da qualche obiettivo che vi siete posti, trascurando tutto il resto. In questa giornata niente può riuscire alla perfezione a causa della Luna opposta. Urano porta agitazione in campo professionale e finanziario, e se avete qualcosa da dire, è meglio farlo nei prossimi giorni con Luna in Pesci. Rapporti coniugali agitati.

Vergine – Dovete trovare il coraggio di rompere vecchi schermi, comportamenti. Questo è ciò che suggerisce Urano in Toro, vostro agente finanziario. Luna favorisce i giovani del segno che usano i computer. Marte vi rende molto erotici, mentre Venere in Ariete prende ciò e chi vuole. In amore lasciatevi conquistare.

Previsioni di sabato 22 febbraio 2020 da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Anche se è difficile dimenticare il passato, gli amori passati sono passati. Questo è ciò che dice Saturno. Non c’è niente di male abbandonarsi a qualche dolce ricordo ma dovete tenere i vostri occhi aperti, qualcuno vi viene incontro. I coniugi si ritrovano come due soldati tornati da una guerra. Siete molti cambiati in questo 2020 ed è giusto così.

Scorpione – In questa giornata dovete fare molta attenzione alla salute. L’odierna Luna prende a cuore la vostra famiglia d’origine e s’interessa alle questioni affettive e pratiche. Per domenica dovete organizzare tutto ciò che riguarda casa e mondo, amori, affari.

Sagittario – In primo piano c’è il lavoro. La vostra attività sarà ammirata da tutti ma anche ben pagata. Avete mano fortunata in affari, vedete che cosa potete vendere o comprare prima che la Luna transiti in Pesci. Non dimenticatevi di dimostrare il vostro talento creativo anche nella vostra relazione d’amore. Mercurio in Pesci dice che la vostra vita di coppia fa acqua dappertutto.

L’oroscopo di Branko del 22 febbraio 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – In questa giornata il vostro coniuge potrebbe essere nervoso, insofferente e stanco. Ci sono problemi in coppia a causa dei quattro pianeti opposti al Cancro. Niente, però, può distruggere il vostro legame, poiché il vostro amore è enorme e forte. Risolvete ogni problema e cercate di rinnovare la vostra relazione.

Acquario – Giornata davvero emozionante. L’oroscopo di Branko consiglia di vivere anche il lavoro con forte partecipazione emotiva. Avete sempre il bisogno di cambiare qualcosa, e proprio come i surfisti siete in attesa della grande onda. Se non è ancora arrivata, è in arrivo. La vostra vita ha ripreso a danzare. Mangiate solo cibo sano e salutare.

Pesci – Non è un segreto che siete innamorati e molto amati. E se non siete ancora innamorati, lo sarete stasera. Nettuno vi consiglia di guardare la vita e gli altri con una prospettiva diversa dal solito.