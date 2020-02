Paola Di Benedetto, lite in diretta con Antonio Zequila (Video)

Ieri sera è andata in onda la tredicesima puntata del Grande Fratello VIP. Quando era ormai quasi giunta l’ora di chiudere il collegamento, però, vi è stata una dura litigata tra Paola Di Benedetto e Antonio Zequila. I due avevano discusso durante un break pubblicitario. Ma cos’è accaduto esattamente?

Paola Di Benedetto, le parole contro Zequila

Al ritorno da una pausa pubblicitaria, Alfonso Signorini e tutti i telespettatori del GF VIP trovano la bella Paola Di Benedetto in lacrime. Lacrime dovute certamente al nervosismo dal momento che proprio durante lo stop la modella aveva discusso in maniera pesante con Antonio Zequila. Una delle frasi che la ragazza ha detto a Signorini è, riferito a Zequila, “Ma va a ca*are” seguito da un sonoro “vaffanc*lo”.

Dallo studio e da casa non si sapeva cosa fosse accaduto pochi minuti prima. È stata la stessa Paola a raccontarlo. “Succede che quando si tocca l’ego smisurato di Antonio Zequila, scatta questa rabbia incontrollabile”. Poi prosegue “Mi sono semplicemente permessa di dire che era una cosa impossibile tra lui e Sara”. A queste affermazioni, Zequila avrebbe risposto “Ma mi vedi? i suoi occhi non mentono, è ovvio che ci starebbe con me“.

Antonio Zequila e Sara Soldati, questa storia non s’à da fare

Antonio Zequila non è rimasto indifferente alla bellezza della giovane Sara Soldati entrata nella casa lunedì scorso. Anzi, in maniera più o meno evidente le ha subito dimostrato il suo interesse. Sara, però, aveva messo bene in chiaro le cose dicendo che tra loro avrebbe potuto esserci soltanto una bella amicizia.

L’interesse di Zequila non è passato inosservato all’interno della casa e se n’è accorta anche Paola di Benedetto, fidanzata con Federico Rossi di cui è innamoratissima. I due concorrenti, durante la discussione, si sono dati reciprocamente della maleducata e del cafone. Zequila ci è andato giù pesante facendo intendere come la Di Benedetto vada avanti, nella vita, solo per il suo bel fisico.

“Tu vai avanti con Madre Natura grazie al tuo corpo, nella vita non hai mai fatto niente” ha detto. Parole dure che hanno fatto piangere la ragazza. (Clicca qui per il video)