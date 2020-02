Grande Fratello VIP, è Pago l’eliminato, fuori dalla casa senza salutare

Il verdetto della tredicesima puntata del Grande Fratello VIP è stato molto chiaro, Pago è l’ultimo eliminato dalla casa. Un’eliminazione che per i più, dato il percorso travagliato con Serena, tra una scoperta e l’altra, appariva scontato. Una volta in studio, comunque, sono state mostrate le percentuali con cui Pago è stato eliminato e la differenza, rispetto a Licia, non è apparsa eccessiva.

Pago e l’eliminazione

Pago non era mai stato in nomination fino a questo momento. Quello dei giorni scorsi è stato, dunque, il primo confronto dell’uomo con il televoto che ha decretato la sua uscita dalla casa più spiata d’Italia.

Il confronto di questa volta era tra Licia Nunez e Pago. Entrambi due personaggi fortissimi all’interno del reality e, dunque, chiunque dei due fosse uscito sarebbe comunque stata una grande perdita per la casa. All’interno del programma non si erano fatti particolari pensieri in merito all’eliminazione.

Alcuni concorrenti desideravano rimanesse Licia, altri facevano il tifo per Pago. Prima del verdetto, ad inizio puntata, Serena ha fatto il suo ingresso in casa per chiarire con Patrick e Andrea Montovoli rei di aver offeso il suo rapporto con Pago nei giorni scorsi.

Le parole dei due ragazzi hanno colpito abbastanza Pago che, chiuso in camera con gli altri, assisteva dallo schermo al confronto. Ed è un po’ anche per questo che, una volta eliminato, prima di uscire dalla casa ha salutato solo alcuni concorrenti riservando a tutti gli altri un saluto generalizzato.

La storia con Serena, un passo verso l’eliminazione

Nelle prime settimane del Grande Fratello VIP, Pago era tra i concorrenti più amati all’interno della casa. La sua persona era apprezzata in casa e anche all’esterno a prescindere da quella che era la sua storia all’esterno con Serena Enardu. Nel momento in cui la donna, però, è entrata in casa come concorrente ufficiale, le cose sono un po’ cambiate.

Pago ha iniziato a concentrarsi su di lei tralasciando il suo rapporto con gli altri concorrenti. E anche fuori dalla casa la popolarità del cantante era in calo. Il risultato è stato inevitabile, nomination ed eliminazione con una percentuale di gradimento pari al 47%.