Clizia Incorvaia GF Vip 2020 delusa Eleonora Giorgi e Paolo Ciavarro, che succederà?

Eleonora Giorgi in dubbio su se essere d’accordoo no sulla storia tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Quello che sta succedendo tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia non piace ad Eleonora Giorgi, madre di Paolo. Infatti, la storia e quelle che sono le implicazioni anche con la madre di lui, stanno appassionando non poco i fan del Grande Fratello vip.

Nel corso della trasmissione Verissimo, Eleonora ha parlato della relazione tra suo figlio Paolo e la concorrente di Grande fratello Clizia. La storia tra i due è nato da un paio di settimane, adesso l’attrice però si dice poco convinta.

Mentre all’inizio sembrava soddisfatta di questa reazione particolare, adesso invece sta iniziando ad esprimere delle perplessità sulla concorrente. Clizia leggendo l’intervista di Eleonora era rimasta molto dispiaciuta. Nel testo Eleonara spiegava che era il caso un po’ di frenare sulla love story. Di tali affermazioni anche Paolo era rimasto molto male.

Eleonora Giorgi tenta di rimediare su Clizia

Eleonora Giorgi, però dice che il ragazzo non si rende conto che dopo che loro si sono baciati sono usciti centinaia di articoli, di video su Instagram e di Twitter. Inoltre, se è vero che Clizia è stata molto gentile nei suoi confronti, lei vuole semplicemente precisare che si è sentita un po’ invasa da quelli che sono i commenti di milioni di persone.

Però dice anche che in realtà lei non ha niente da ridire nei confronti della loro storia. La stessa cosa aveva detto anche Massimo Ciavarro, padre di Paolo. Ha detto che lui praticamente è molto coinvolto in questa storia, che sta mandando avanti come un corteggiamento d’altri tempi.

È normale che le persone iniziano a legarsi a questa relazione molto normale e adesso, vogliono cercare di rimediare anche per far capire al ragazzo che loro comunque gli sono vicini in questo sentimento che prova.

Cosa è accaduto con Clizia Incorvaia?

Le prime dichiarazioni di Eleonora Giorgi in merito alla storia tra Clizia Incorvaia e poi lo sciacallo erano stati più che positivi. Infatti, quando si parlava di una relazione possibile, disse che la ragazza era molto carina che lei aveva visto anche da vicino nel corso di una trasmissione di Barbara D’Urso.

Rimase colpita in maniera positiva dal candore che la caratterizzava, nonché anche della sua forza caratteriale. Poi cosa è successo?