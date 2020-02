Pago Grande Fratello Vip perde al televoto fugge via il caos nella casa

Pago scappa via dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 dopo aver perso al televoto

Nell’ultima puntata di Grande Fratello vip, Pago è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 letteralmente via, dopo che ha perso il televoto contro Licia Nunez.

L’uscita di Pago, non ha di certo sorpreso all’interno della casa più spiata d’Italia: era già identificato come sfavorito. Dopo aver detto semplicemente “ciao” è andato via dalla casa senza nemmeno salutare i suoi compagni di viaggio che sono rimasti senza parole.

Ma come mai il cantautore ha avuto questa reazione? Una volta che ha perso, alla fine si è sentito come tradito dal gruppo. Gli spettatori non hanno capito bene come sia successa questa cosa e soprattutto, per quale motivo. Quello che certo che nell’ultimo periodo era stato al centro di numerose discussioni.

La fuga di Pago dopo essere stato eliminato

Subito dopo essere stato eliminato Pago ha detto uno “ciao” stentato ai suoi compagni. Probabilmente perché non ha digerito quello che è successo nel corso delle ultime settimane.

Quando è arrivata la fidanzata Serena Enardu, i rapporti con gli altri all’interno della casa più spiata d’Italia, sono cambiati. Inoltre, il cantautore non aveva neanche gradito alcune parole dette alle sue spalle.

Quando è andato via solo Antonella Elia, Paola Di Benedetto e Clizia Incorvaia sono andate a salutarlo vicino alla porta. Subito Alfonso Signorini si è chiesto cosa stesse accadendo e il senso di tanta freddezza ma loro hanno detto che forse lui lo ha fatto solo per non commuoversi.

La reazione di Serena Enardu

Secondo Serena Enardu, invece questo comportamento è dovuto al fatto che lui sia molto deluso dal comportamento di quelli che pensava fossero degli amici. In merito a queste parole ed anche all’eliminazione, nonché le parole sentite all’interno della casa in un confronto con Andrea Montovoli e Patrick Ray Pugliese, Pago probabilmente era offeso.

Le cose non si sono messe di certo bene tra lui e gli altri coinquilini. Intanto sul web tutti ce l’hanno con Serena perché pensano che abbia condizionato in maniera molto negativa il percorso del cantante sardo.

Lui invece, ha detto che è stata proprio la donna a dargli la forza di andare avanti. Oltre a questo punto di vista un po’ contraddittorio, quello che è certo è che adesso la situazione è davvero incandescente sia dentro che fuori dalla casa.