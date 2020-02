Antonella Elia GF Vip 4 contro Valeria Marini: “Non sono contenta di rivederti…”

Valeria Marini torna nella casa del Grande Fratello Vip: ecco le reazioni all’interno della casa più spiata d’Italia

Valeria Marini ritorna nella casa di Grande Fratello vip, ma lei si dice molto felice e gli altri concorrenti della casa non sono particolarmente soddisfatti. Ha detto che sarà una concorrente che di certo farà parlare di sé.

Subito Alfonso Signorini ha chiesto ad Antonella Elia se era contenta di vederla e lei ha detto non particolarmente. Valeria ha detto che potrebbe tornare nella casa solo a partire da lunedì, perché deve finire un suo spettacolo al salone Margherita.

Del resto, questa sua entrata, ha fatto subito molto discutere perché molti non riescono a capire qual è il motivo di questa partecipazione. Sul web non viene detto se sarà una concorrente ufficiale oppure no, ma di certo si inizia a pensare quali potrebbero essere le motivazioni di questo ritorno.

Valeria Marini divide il web in merito al suo rientro nella casa

La reazioni sul web all’ingresso nella casa di Valeria Marini sono un po’ divise. Mentre ci sono state delle persone particolarmente contente perché vogliono vedere quello che accadrà con le altre persone nell’interno della casa, allo stesso modo, c’è che ha detto che dovrebbero evitare di farla entrare perché non è normale che partecipi sempre lei a questo reality.

Alcuni dicono addirittura che non essere più in grado di reggerla. La 52enne showgirl Romana fidanzata da un po’ di tempo con Gianluigi Martino, ha annunciato che di certo farà tantissime sorprese ai concorrenti all’interno della casa del Grande Fratello.

Lo scontro con Rita Rusic e le scintille in casa

A dire la verità, Valeria Marini era già entrata all’interno della casa del Grande Fratello VIP. Il suo Ingresso ha visto un faccia a faccia molto forte con Rita Rusic sul comune passato con Vittorio Cecchi Gori. Adesso però mentre la Rusic è stata eliminata, arriverà a breve Valeriona all’interno della casa più spiata d’Italia.

L’annuncio che è arrivato nel corso della trasmissione di ieri, ha suscitato tante divisioni all’interno della casa perché ci sono alcuni concorrenti che non hanno ben gradito questa cosa. Che cosa accadrà adesso?

L’interrogativo di certo è la convivenza con Antonella che non sarà molto facile in quanto si rischia comunque di vedere tantissime discussioni e liti tra due donne che hanno una personalità molto forte!