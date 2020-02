Pago ultimo eliminato dal GF Vip 4, “ora Sposerai Serena? Ne parleremo…”

Pago e l’eliminazione dalla casa: scappa via e non saluta nessuno. Come mai si è comportato così?

Pago è stato eliminato dalla casa del Grande Fratello e ha deciso di lasciare la struttura in fretta e furia. Quando arriva all’interno dello studio della trasmissione alla presenza di Alfonso Signorini, lui gli ha chiesto cosa pensava di questa esperienza.

Ha detto che ne è valsa la pena. Infatti, prima che entrasse Serena si diceva molto stanco però, quando è arrivata lei, ha avuto la botta di energia per riuscire a fare tutto. All’interno della casa però, secondo gli altri la situazione era completamente ribaltata.

Il cantautore sardo spiega che il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia è stato davvero incredibile, perché è riuscito a viversi tutto bene e pienamente. E’ stato anche un momento per riflettere con se stesso, un attimo molto importante. Allo stesso modo, Serena Enardu ospite a Verissimo aveva già detto di volersi sposare quindi il conduttore ha chiesto a lui che cosa ne pensasse e lui ha detto che ne dovranno parlare tra di loro.

Pago e la reazione di Antonella

Dopo l’eliminazione della casa del Grande Fratello, Pago è scappato praticamente via. Antonella Elia è rimasta molto male tanto da finire in lacrime, così come anche Paola Di Benedetto e Clizia Incorvaia.

Secondo lei è andato via velocemente solo per non commuoversi ed inoltre, lei si è rimasta molto male. Si è sentito un po’ influenzato da quello che è il percorso fatto con Serena, invece, secondo Clizia Incorvaia.

Quello che è certo è che all’interno della casa era uno dei preferiti però poi quando è arrivata la sua compagna le cose sono cambiate. Adesso ha preferito andare via e farlo il prima possibile.

Il rapporto tra il cantante e suo padre

Alfonso Signorini si chiede pure perché Paolo Ciavarro non è andata a salutare Pago quando è andato via. Lui dice che non se la sentiva in quel momento perché non è così che si dimostra il bene per un altro.

Nel corso della trasmissione del Grande Fratello vip, Pago anche detto di aver nascosto suo padre durante la latitanza. Infatti, lo aiutò quando era andato in carcere e poi era uscito malato.4

Questa storia per lui è stata molto difficile ma ha deciso di aiutarlo in tutti i modi. Inoltre, poi entrata anche la sorella della casa che gli ha detto che sono tutti fieri di lui e del suo comportamento. In particolare, lo è suo figlio e anche la stessa Serena Enardu lo aveva già detto sui social.