Nina Zilli e Danti: la coppia ha deciso di ufficializzare il loro amore

Nina Zilli confessa il suo amore per Danti: i due annunciano di essere fidanzati dopo tanto mistero

Nina Zilli e Danti sono innamorati oramai da un po’ di tempo. Però i due hanno deciso di dirlo semplicemente adesso perché non volevano confessare questo loro rapporto.

Il rapper dei Two Fingerz, Daniele Lazzarin, in questi giorni però si è fatto ritrarre sui social network insieme alla tua fidanzata, ovvero la cantante. I due erano sorridenti e poi si danno un piccolo bacio.

Lo scorso autunno è iniziata la loro frequentazione però in realtà, avevano deciso di non parlarne proprio perché lei usciva già un’altra storia. Infatti aveva avuto una relazione con il pittore ed ex pugile Omar Hassan. Finalmente però si sentono pronti anche per affrontare i riflettori.

Nina Zilli e Danti: uniti anche dalla passione per la musica

Nina Zilli e Danti sono accomunati, innanzitutto dalla stessa passione per la musica. Il rapper ha fatto ben sei album. L’ultimo è la tecnica Bukowski. Originario di Desio in provincia di Monza e Brianza, ha 39 anni ed è uno dei collaboratori principali di Fabio Rovazzi.

Invece lei è oramai una figura riconosciuta nell’ambito del panorama musicale italiano e fa piacere vederla così felice. Nella foto infatti, hanno scritto sotto “siamo fidanzati”, cioè con due semplici parole hanno confermato quando si sospettava da diverso tempo.

Del resto anche il video dove si scambiano dei baci appassionanti ha fatto molto piacere ai fan. Qualche tempo fa, a parlare del rapporto complice tra i due era stato già il giornale scandalistico Diva e Donna almeno una settimana prima di questo annuncio. I paparazzi infatti li avevano fotografati con un bacio durante una cena al ristorante.

La curiosità del web sul rapporto tra Nina e il rapper

Delle prossime settimane Nina Zilli, molto probabilmente sarà anche ospite nel programma Una storia da cantare e forse dirà anche qualche parola in merito a quello che è il suo rapporto con il rapper. Quello che è sicuro, è che i due sono molto felici e probabilmente faranno parlare ancora del loro bellissimo rapporto.

Il fatto che si tratti proprio di un bel rapporto che si vede anche dal modo in cui i due hanno improvvisato una piccola scenetta sui social che ha fatto piacere a tutti. Non è un caso infatti che le reazioni sono state positive da ogni parte.

Adesso bisogna capire in che modo il rapporto tra i due andrà avanti e di certo, saranno sempre seguiti da parte di tutti coloro che si occupano di gossip a livello nazionale e non.