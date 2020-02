Alfonso Signorini Grande Fratello Vip 4 contro Pietro Delle Piane: “Io non gli credo!”

Pietro Delle Piane mente sul suo cognome e sull’incontro con Fiore Argento? Signorini lo stronca…

Il fidanzato di Antonella Elia, Pietro Delle Piane viene messo in discussione da Alfonso Signorini. Infatti, lui spiega che c’è qualcosa di strano in merito al comportamento di quest’uomo. Sull’incontro tra Fiore Argento e Pietro, Antonella Elia viene informata nella casa.

Infatti, Fiore aveva detto che non è vero che si sono incontrati semplicemente per una questione lavorativa ma i due si erano incontrati, secondo Fiore, soltanto perché lui aveva chiamata per parlare di Antonella.

Poi erano stati paparazzati. In merito a questa vicenda l’opinionista Wanda Nara dice anche che l’incontro era assolutamente fuori luogo e quindi secondo lei andava evitato. Antonella si dice molto perplessa, però continua a credere al suo ragazzo. Invece, Alfonso Signorini dice che secondo lui Pietro non è sincero e quindi lei dovrebbe rendersene conto.

Pietro Delle Piane e la bugia sul cognome

La storia di Pietro Delle Piane, viene riportata ad Antonella Elia in modo che possa essere informata su quello che il suo fidanzato sta facendo mentre lei è chiusa all’interno della casa del Grande Fratello.

Il fidanzato della showgirl ha anche un altro mistero intorno a sé, ovvero quello relativo alla sua identità. Sembrerebbe che infatti, questo non è il suo vero cognome in quanto l’attore non è figlio di Carlo Delle Piane.

Così, come si pensava durante la trasmissione di Mattino 5 di venerdì scorso è intervenuta infatti la vedova dell’attore Carlo Delle Piane, Anna Crispino dicendo che lei non è assolutamente che lui non è assolutamente il figlio dell’uomo perché non lo conosce non l’ha mai visto. Bisognerebbe quindi capire effettivamente perché invece si spaccia per una persona che non è.

I dubbi di Signorini e il like sospetto

I dubbi sul cognome di Pietro Delle Piane Però sono davvero molto particolari. Nel corso delle trasmissioni dei salotti televisivi che discutono del Grande Fratello nell’arco intera giornata, si parla molto spesso di quest’uomo per cercare di capire qual è il mistero che lo avvolge.

Il fatto che lui abbia mentito sul cognome di Carlo Delle Piane ha fatto molto arrabbiare anche Federica Panicucci della trasmissione Mattino 5.

Quello che è certo però è che adesso si farà luce su questa vicenda specialmente perché quando ha ricevuto le condoglianze per la morte di Carlo Delle Piane, lui ha anche commentato con un like.