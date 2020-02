Andrea Denver GF vip 2020 in lacrime: “Ho tradito Paolo!”

Andrea Denver in lacrime dopo la trasmissione del Grande Fratello Vip 2020: ecco cosa è successo

La trasmissione del Grande Fratello di ieri sera è stata molto incandescente. Innanzitutto, c’è da dire che Andrea Denver ha chiuso la trasmissione in lacrime. Quando è finita la diretta è andato in giardino mettendo in testa la sua giacca e ha iniziato a piangere lontano da tutto e lontano da tutti.

Infatti, è molto preoccupato perché la nomination per Clizia potrebbe mettere direttamente a rischio la sua amicizia con Paolo Ciavarro. Quando ha visto le reazioni di lui a questa cosa, si è arrabbiato molto e lui quindi c’è rimasto male per quanto accaduto. Gli altri concorrenti hanno provato a consolarlo e a dire che è difficile che l’amicizia vera possa finire per una cosa del genere.

Andrea Denver preoccupato, Pago eliminato

Nella giornata di oggi probabilmente potrebbe esserci un chiarimento tra Andrea Denver e Paolo Ciavarro. Intanto però, durante la trasmissione del Grande Fratello vip 2020, Pago è stato costretto ad abbandonare definitivamente la casa e Licia Nunez invece, ha superato il televoto.

Il cantante ha ricordato il periodo di latitanza, suo padre scomparso però poi ha dovuto lasciare la casa. Nel corso della puntata ha anche litigato con Andrea Montovoli e Patrick Ray Pugliese, per le parole che hanno detto sulla sua compagna. Dopo aver perso la sfida al televoto è andato praticamente via scappando senza salutare nessuno.

Lo scontro tra Antonio Zequila e Paola Di Benedetto

All’interno della casa del Grande Fratello, oltre alle lacrime di Andre Denver, c’è stato anche un momento di pace tra Patrick e Antonella dopo quanto era accaduto la scorsa settimana. Alla fine della puntata i nominati sono Paola Di Benedetto, Clizia Incorvaia, Andrea Montovoli e Antonella Elia.

Però ancora prima che finisse la diretta Antonio Zequila e Paola Di Benedetto si sono confrontati per una forte lite e per la battuta che lei ha fatto verso il concorrente quando ho voluto dire la sua in merito al palo che avrebbe preso da Sara Soldati.

Hanno iniziato a discutere perché lui ha detto che lei aveva fatto solo Madre Natura e Signorini ha deciso anche di ammonirlo. A dividere la casa è anche l’ingresso di Valeria Marini su cui non sono tutti d’accordo!