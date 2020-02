Nina Moric non sarà a Live non è la D’Urso nella puntata di domenica 23 febbraio. Cosa è successo?

Nina Moric non parteciperà alla trasmissione di Live – Non è la D’urso perchè c’è l’inchiesta della magistratura sul caso

Nina Moric ha fatto sapere che non parteciperà alla trasmissione Live – Non è la D’Urso. Inizialmente aveva detto che avrebbe affrontato il suo ex direttamente all’interno della trasmissione di Barbara ma in realtà, alla fine hai deciso di fare un passo indietro.

Questo perché c’è un’indagine in corso. Da diverse settimane, si discute molto dei rapporti tra queste due persone ma adesso, sembrerebbe che le cose siano finite davanti ai giudici.

Lei infatti, si è tirata indietro per ragioni di giustizia: ha deciso di non partecipare alla trasmissione televisiva, in quanto piuttosto ha preferito che quello che c’è da chiarire del rapporto con Luigi Favoloso si faccia davanti ai magistrati competenti che lei ha già tirato in ballo.

Nina Moric si scusa con Barbara D’Urso

Nina Moric si scusa con Barbara D’Urso e ha fatto sapere che non potrà partecipare alla trasmissione perché lei in questo momento deve tutelare se stesso e la sua famiglia. Ha detto che inizialmente aveva dato l’okay, ma non sapeva che non era il caso di partecipare.

La ritirata strategica della modella, arriva con tanto di scuse ma quello che è certo è che durante la trasmissione potrebbe esserci quasi sicuramente anche la presenza di Luigi Favoloso. I due si erano lasciati ormai da qualche tempo e ha lanciato delle forti accuse nei confronti del napoletano.

L’imprenditore, infatti è accusato di aver maltrattato lei e suo figlio Carlos. Adesso, la bella Nina aveva anche fatto sapere che avrebbe assunto un investigatore per prendere delle informazioni sul suo ex.

Le denunce tra Nina e Luigi Favoloso

Viste le denunce che i due si sono scambiati, alla fine Nina Moric ha deciso di evitare di fare questo confronto faccia a faccia, in quanto piuttosto di confrontarsi davanti ai magistrati. Del resto era stata proprio lei a chiedere l’avvio dell’indagine sostenendo che l’uomo avesse messo in pericolo e minacciato sia lei che la sua famiglia.

Per evitare quindi che dovesse succedere in futuro qualcosa di pericoloso per loro, ha deciso assolutamente di fare un passo indietro. Non è chiaro perché inizialmente ha accettato e poi no. Non si sa in che modo quindi reagirà Barbara D’Urso.

La conduttrice potrebbe, infatti offendersi per questa ritirata: in che modo dovrà colmare la sua senza? Tutti sono col fiato sospeso per sapere come andrà a finire la storia tra i due!