Serena Enardu Gf Vip 4 difesa dalla critiche dalla sorella Elga, “Non hai perso perché…”

Elga Enardu difende a spada tratta Serena dopo e durante il reality show

Elga Enardu, la sorella di Serena si è fatta riprendere insieme ad una sua gemella. Infatti, la 43enne ha questa sorella gemella, che rispetto a lei è molto più in disparte rispetto al mondo dello spettacolo.

Infatti, Elga ha voluto vedere tutta la trasmissione del Grande Fratello vip 2020 con sua sorella e suo cognato che si sono fatti trascinare in una serie di polemiche all’interno della casa più spiata d’Italia. Quando ci sono state però le polemiche relative al percorso in casa, in cui è stata proprio Elga a difendere.

Lei addirittura aveva detto la sua opinione anche sull’eliminazione di Serena dalla casa del Grande Fratello. Se è vero che lei aveva preso con filosofia questo uscita, invece Elga in tutt’altro modo, commentando con un tono molto diverso.

Elga Enardu e la reazione sui social

Elga Enardu aveva detto che secondo lei sua sorella aveva già vinto questa trasmissione a prescindere da come era andata a finire. Qualche giorno fa, infatti sul suo profilo Instagram aveva detto a proposito dell’uscita che tutto il resto è noia.

Quindi aveva provato a mettere a tacere tanti che oramai, nel corso delle ultime settimane hanno preso di mira proprio Serena. Quando l’ex tronista è andata via dal reality, le due gemelle sono tornate finalmente insieme.

Nel frattempo però Serena è stata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo e ha detto anche molto in merito rapporto con sua sorella. In particolare, a proposito di Elga aveva detto che la voleva riabbracciare anche perché le doveva dire delle cose importanti.

Il “segreto” tra Serena ed Elga

Le due avevano parlato delle condizioni di salute del padre peròa quanto pare, ci sono dei altre cose che si dovrebbero comunicare. La cosa sicura è che hanno un rapporto molto stretto e quando Elga Enardu l’aveva pure sostenuta.

E’ anche vero però che questo non era bastato perché sentono entrambe il bisogno di riabbracciarsi nuovamente. Per loro, la lontananza era diventata insopportabile e ora finalmente stanno insieme. Chissà che cosa è successo e quali erano queste comunicazioni che dovevano farsi.

Durante la trasmissione Verissimo con Silvia Toffanin, Serena Enardu non ha parlato di quello che si sono comunicate ma quello che è certo, è che molto probabilmente si tornerà presto a parlare delle due gemelle sarde.