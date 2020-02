Mara Venier: affiorano dettagli sullo scontro con gli Ispettori Rai

Mara Venier: affiorano dettagli sul litigio con gli Ispettori Rai a Domenica In

È bastato un post pubblicato su Facebook per sollevare enormi critiche intorno a Mara Venier. Attraverso i canali social, dagli Organizzatori Ispettori di Produzione Rai del CPTV di Roma sono partite gravi accuse verso la nota presentatrice, rea – riporta la lettera condivisa – di aggressioni, offese, insulti e minacce nel backstage di Domenica In. La veneta avrebbe soprattutto preso di mira un lavoratore, offeso a più riprese.

In nome del gruppo presso cui opera, l’ispettore Nando Clemenzi racconta che l’aggressione verbale – descritta come immotivata e demenziale – perpetrata nei confronti di un loro collega nel normale assolvimento della sua professione, durante il programma tv Domenica In, posta in atto da Mara Venier costituisce solamente l’ultimo increscioso episodio di una lunga sequenza negativamente impattante sull’intera categoria degli Ispettori di Produzione.

Reclamati provvedimenti

Pretendendo rispetto personale e professionale, gli Organizzatori Ispettori di Produzione CPTV Roma invitano i quadri dirigenziali ad adottare ogni misura necessaria affinché il comportamento non si possa più ripetere in futuro. Alla lettera ha direttamente risposto Mara Venier, poiché – secondo quanto riporta AffariItalia.it – la conduttrice ha respinto ogni accusa e deciso di adire le vie legali.

In tutto questo marasma, Blogo ha provato a fare chiarezza con delle indagini. Ebbene, fonti vicine a Domenica In sostengono che l’intera vicenda sia partita da un episodio avvenuto lo scorso mese, durante la puntata trasmessa la domenica precedente il Festival di Sanremo 2020.

Per l’esattezza nel corso del talk in studio dedicato proprio al concorso canoro guidato da Amadeus. In quella circostanza sarebbe sorto un ‘vivace scambio di opinione’ fra la Zia Mara e l’ispettore di studio.

Mara Venier: la goccia che ha fatto traboccare il vaso

Sempre fonti vicine allo show di Rai Uno presenti nell’occasione sottolineano che quel confronto rappresentava un normale episodio dialettico, tranquillamente ricomponibile la sera stessa davanti ad un buon caffè. Cosa poi non accaduta, da cui il post sopra menzionato, dove peraltro si parla di un modus operandi piuttosto comune presso le produzioni Rai da parte dei conduttori.

In altre parole sembra che il duro scontro sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, già sufficientemente colmo. Quale argomento avrà scosso gli animi? C’entra per caso proprio il Festival? Mara Venier ha affiancato Amadeus sul palco nella serata finale, perciò sarebbe anche un’ipotesi plausibile. Il modo migliore sarebbe ascoltare entrambe le campane, improbabile che però ciò accada…