Gemma Galgani sbotta, la confessione choc contro Tina Cipollari e il retroscena piccante con Giorgio Manetti

Gemma Galgani si confessa a Uomini e Donne Magazine

Da ben 10 anni Gemma Galgani è uno dei pilastri del Trono over, di Uomini e Donne. Di recente la dama torinese ha rilasciato delle dichiarazioni affrontando varie argomentazioni.

Ad esempio il rapporto col suo corpo, al futuro, e della sua acerrima nemica Tina Cipollari. E proprio a quest’ultima la piemontese ha detto che ognuno di noi raggiunge ogni anno che passa in modo diverso, per forma fisica, salute, interessi, attività.

Quindi per Gems non ha senso giudicare le persone in base alla loro età. Per l’ex di Giorgio Manetti la sensualità è qualcosa che va oltre la semplice bellezza, quindi coinvolge: come ti presenti, come cammini, lo sguardo, e tanto altro ancora.

Le parole della dama torinese contro la nemica Tina Cipollari

Intervistata da Uomini e Donne Magazine, Gemma Galgani ha speso delle parole sul suo corpo. La dama del Trono over ha detto di sentirsi a suo agio durante le sfilate effettuate in studio, altrimenti non si sarebbe vestita così. Poi ha ammesso di avere molti difetti, ma non si reputa una visionaria.

Anzi si considera una sognatrice che ha l’opportunità di mettere vestiti insoliti di incarnando un suo idolo. Nel corso della lunga chiacchierata col giornalista la direttrice di sala del Teatro Colosseo di Torino ha parlato di femminilità.

Gemma Galgani parla di femminilità e di coeaggio

Nel corso dell’intervista al Magazine di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha rivelato anche che non le importa minimamente se verrà criticata o apprezzata dai telespettatori. Mentre sfila sulla passerella lei si sente una leonessa coraggiosa e impavida. Le sue iniziative nascono dal desiderio di inviare un messaggio a tutte le donne coetanee di non arrendersi.

Maturando si ha più coraggio nel dire e nel fare cose che magari, quando si era giovani non di ha il coraggio di farle. Parole abbastanza forti quelle della dama del parterre senior rispondendo alle accuse dell’opinionista Tina Cipollari. Arriverà la replica da parte di quest’ultima?